أخبار السيارات| لأول مرة.. شيفروليه: كورفيت تأتي بنموذج هجين وآخر كهربائي.. مرسيدس تكشف عن T-Class لأول مرة في إطار تعاون مع رينو

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

أكدت شيفروليه في تغريدة على تويتر مرفق معها نموذج أولي مموه من كورفيت يخضع لاختبار الطقس البارد، أن "كورفيت ستأتي بنسخة كهربائية بالكامل لأول مرة، ومن المحتمل أن تكون هجينة وستكون متاحة "في وقت مبكر من العام المقبل.

كشفت عملاق صناعة السيارات الألمانية مرسيدس عن الطراز الشقيق لسيارة رينو كانجو، والذي تم تطويره إلى جانبه وإنتاجه في مصنع رينو ماوبيج في شمال فرنسا، ومن المقرر أن يتم طرح الفئة T للبيع في المملكة المتحدة في وقت لاحق من هذا العام في شكل قاعدة عجلات قياسية بتصميم من خمسة مقاعد ومجموعة محدودة من محركات البنزين والديزل رباعية الأسطوانات.

يعتبر رجل الأعمال الأمريكي الشهير واحداً من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في العالم، وكانت آخر مفاجأته هي الاستيلاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والذي يعد واحداً من اكبر منصات التواصل الاجتماعي حول العالم ويعتبره البعض اشهرها على الاطلاق وموطناً للنخبة العالمية من المؤثرين وصناع القرار.

" أقوى ميت مرة من الدب وصوتي صوت زئير .. شموخ الصقر في السما ذكاء تعلب مكير .. إخلط كل ده كوكتيل يطلعلك الكبير" إنه الكبير هذا الرجل الذي تهتز المجالس بذكر اسمه، بمجرد أن تدب خطاه أي منطقة يفر الجميع مهرولًا يبحث عن شيء يختبأ لخوفهم الشديد من هيبته وجبروته، غاب عنا لسبع سنوات ولكنه عاد إلينا مرة أخرى بشموخه ونجاحه المنقطع النظير وكان بالفعل عودًا حميدًا.

ستضيف شركة السيارات الخارقة هينيسي طرازًا جديدًا إلى مجموعتها فائقة القوة وهي عبارة عن نسخة رودستر من فينوم F5 الفائقة، وعملت الشركة خلال الأيام الماضية على التشويق للنموذج من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة إنها ستكشف عن السيارة في حدث ذا كويل للسيارات في 9 أغسطس 2022.