أخبار السيارات| لأول مرة.. شيفروليه: كورفيت تأتي بنموذج هجين وآخر كهربائي.. مرسيدس تكشف عن T-Class لأول مرة في إطار تعاون مع رينو

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:
لأول مرة.. شيفروليه: كورفيت تأتي بنموذج هجين وآخر كهربائي |صور
أكدت شيفروليه في تغريدة على تويتر مرفق معها نموذج أولي مموه من كورفيت يخضع لاختبار الطقس البارد، أن "كورفيت ستأتي بنسخة كهربائية بالكامل لأول مرة، ومن المحتمل أن تكون هجينة وستكون متاحة "في وقت مبكر من العام المقبل.
مرسيدس تكشف عن T-Class لأول مرة في إطار تعاون مع رينو.. صور
كشفت عملاق صناعة السيارات الألمانية مرسيدس عن الطراز الشقيق لسيارة رينو كانجو، والذي تم تطويره إلى جانبه وإنتاجه في مصنع رينو ماوبيج في شمال فرنسا، ومن المقرر أن يتم طرح الفئة T للبيع في المملكة المتحدة في وقت لاحق من هذا العام في شكل قاعدة عجلات قياسية بتصميم من خمسة مقاعد ومجموعة محدودة من محركات البنزين والديزل رباعية الأسطوانات.
قلق عالمي في مجال صناعة السيارات بسبب استحوذ ايلون ماسك على تويتر.. تفاصيل
يعتبر رجل الأعمال الأمريكي الشهير واحداً من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في العالم، وكانت آخر مفاجأته هي الاستيلاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والذي يعد واحداً من اكبر منصات التواصل الاجتماعي حول العالم ويعتبره البعض اشهرها على الاطلاق وموطناً للنخبة العالمية من المؤثرين وصناع القرار.
قصة سيارة رينج روفر التى حطمتها نرمين الفقي بسبب غيرتها على حزلقوم.. صور
" أقوى ميت مرة من الدب وصوتي صوت زئير .. شموخ الصقر في السما ذكاء تعلب مكير .. إخلط كل ده كوكتيل يطلعلك الكبير" إنه الكبير هذا الرجل الذي تهتز المجالس بذكر اسمه، بمجرد أن تدب خطاه أي منطقة يفر الجميع مهرولًا يبحث عن شيء يختبأ لخوفهم الشديد من هيبته وجبروته، غاب عنا لسبع سنوات ولكنه عاد إلينا مرة أخرى بشموخه ونجاحه المنقطع النظير وكان بالفعل عودًا حميدًا.
هينيسي تكشف عن طراز جديد من فينوم F5 الخارقة.. صور
ستضيف شركة السيارات الخارقة هينيسي طرازًا جديدًا إلى مجموعتها فائقة القوة وهي عبارة عن نسخة رودستر من فينوم F5 الفائقة، وعملت الشركة خلال الأيام الماضية على التشويق للنموذج من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة إنها ستكشف عن السيارة في حدث ذا كويل للسيارات في 9 أغسطس 2022.