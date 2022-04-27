هينيسي تكشف عن طراز جديد من فينوم F5 الخارقة.. صور

ستضيف شركة السيارات الخارقة هينيسي طرازًا جديدًا إلى مجموعتها فائقة القوة وهي عبارة عن نسخة رودستر من فينوم F5 الفائقة، وعملت الشركة خلال الأيام الماضية على التشويق للنموذج من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة إنها ستكشف عن السيارة في حدث ذا كويل للسيارات في 9 أغسطس 2022.

هينيسي تكشف عن طراز جديد من فينوم F5 الخارقة

سيتم الكشف عنها كجزء من فعاليات وأحداث أسبوع مونتيري للسيارات المشهور عالميًا في دولة المكسيك، وأوضحت شركة تصنيع السيارات الناشئة والتعديل على السيارات، إن السيارة ستشارك محركها مع سيارة فينوم F5 الكوبيه، وهذا يعني أنه سيتم تشغيلها بواسطة محرك V8 بسعة 6.6 لتر وبشاحن توربيني مزدوج يُطلق عليه اسم فيوري ويولد 1187 حصانًا.

سيضيف هذا النموذج خيارًا مميزاً لمن يرغبون في اقتناء سيارة فينوم F5 كوبيه، التي تم بيعا في شهر أغسطس من عام 2021 ، حيث تم تسجيل هذا الطراز مؤخرًا بسرعة 437 كم في الساعة في جوني بومر بروفينج جراوند في فلوريدا، على الرغم من أن السيارة قادرة نظريًا على الوصول إلى 500 كم في الساعة، وفقًا للشركة.

كشفت شركة هينيسي عن فينوم F5 لأول مرة في ديسمبر 2020 وصُممت للاحتفال بالذكرى الثلاثين للشركة، وتم تسميتها على اسم فئة F5 من الأعاصير، والتي تتميز برياح تصل سرعتها إلى 512 كم في الساعة.

تعتمد السيارة الخارقة على هيكل أحادي من ألياف الكربون يزن 86 كجم فقط، مما يساعد في جعل رفع الجزء العلوي لسيارة فينوم F5 رودستر أسهل قليلاً، ويرشح إصدار الكوبيه عند 1.360 كجم، مما يساعدها على الوصول إلى سرعة 96 كم في الساعة في أقل من ثلاث ثوانٍ و 200 كم في الساعة في 4.7 ثانية فقط.

أعلنت هينيسي مؤخرًا أنها تعمل على سيارة بست عجلات بقيمة 3 ملايين دولار، تم إطلاق عليها اسم بروجكت ديب سبيس، وعندما كشفت الشركة عن السيارة في ديسمبر 2021، قالت إنها كانت واحدة من ثلاثة منتجات جديدة بالكامل تخطط لإنتاجها خلال السنوات العشر القادمة.