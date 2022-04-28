قلق عالمي في مجال صناعة السيارات بسبب استحوذ ايلون ماسك على تويتر.. تفاصيل

يعتبر رجل الأعمال الأمريكي الشهير واحداً من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في العالم، وكانت آخر مفاجأته هي الاستيلاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والذي يعد واحداً من اكبر منصات التواصل الاجتماعي حول العالم ويعتبره البعض اشهرها على الاطلاق وموطناً للنخبة العالمية من المؤثرين وصناع القرار.

قلق عالمي في مجال صناعة السيارات بسبب استحوذ ايلون ماسك على تويتر

دفع هذا الحدث للتساؤل عن موقف كبرى شركات السيارات العالمية من اعلاناتها وتسويقها لنفسها على منصة يملكها منافس شرس مثل ايلون ماسك، حيث ابرم ايلون ماسك اتفاق شراء تويتر بعقد قيمته 44 مليار دولار.

ويبقى السؤال ماهو موقف خصوم ايلون ماسك الذين يجدون أنفسهم أصحاب حسابات على شبكة الرجل الذي يظل بالنسبة لهم خصما أو منافس وربما ليس من المستغرب ، أننا نعرف بالفعل ما يشعر به بعض هؤلاء المنافسين حيال تحول إيلون ماسك إلى مدير عبر تويتر ابتداء من امس.

انتقد مايك ليفين المتحدث الرسمي باسم شركة فورد الامريكية للسيارات ايلون ماسك في تغريدة من خلال ذكر قصة عام 2016 حول كيفية إلغاء الرئيس التنفيذي لشركة Tesla لطلب أحد العملاء لاعتبارات شخصية راي فيها ماسك هذا العميل ، مايشير الي امكانية استغلال ماسك لمنصة تويتر لتصفية حسابات .

بعد دقائق فقط من الإعلان عن سيطرة ماسك على تويتر ، أعلن المنافس القديم والمصمم العالمي هنريك فيسكر رحيله عن المنصة قائلاً "من فضلك تابعني على انستجرام من الآن فصاعدًا إذا كنت تريد تحديثات. شكرًا".بشكل ملحوظ إلى حد ما ، تنازع ماسك وفيسكر في الماضي بعد أن صنع الأخير سيارته الخاصة أثناء عمله كمصمم لشركة تسلا.

قال ايلون ماسك ذات مرة عن سيارة فيسكر أنه منتج متوسط ​​المستوى وبسعر مرتفع السيارة تبدو كبيرة جدًا، ومع ذلك فهي لا تحتوي على مساحة صندوق السيارة وهي ضيقة جدًا من الداخل ، خاصة في المقاعد الخلفية إذا كنت في كارما ( سيارة من تصميم فيسكر ) من قبل، فستعرف أن النقد صحيح. على الرغم من ذلك، خسرت تسلا قضيتها ضد فيسكر ودفعت تعويضا له.

ومن المثير للاهتمام أن شركة فيسكر INC لا يزال لديها حساب على Twitter وتم نشرها عليها حتى وقت متأخر امس . يمكن أن يستمر الانقسام بين الأفراد والعلامات التجارية للسيارات نفسها في الاتساع مع مرور الوقت أيضًا، حيث تحظى تسلا بعدد كبير من المنافسين والخصوم .

هل سيستمر هؤلاء المنافسون في الشعور بالراحة عند الإعلان على تويتر الآن بعد أن أصبح مملوكًا من قبل الرئيس التنفيذي لشركة سيارات أخرى؟ بينما يبدو أن ماسك ملتزم بحرية الكلام وشفافية الشفرة المصدرية ، لا يمكننا أن نكون متأكدين بالضبط من الطريقة التي سيتعامل بها مع كونه الرجل المسؤول عن كيفية تسويق المنافسين على منصته أيضًا.