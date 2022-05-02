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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إقبال كبير على رأس البر في أول أيام عيد الفطر المبارك.. وفتح متحفي الري والطفل والمتنزهات والملاهي والأماكن السياحية بالقناطر الخيرية

حدائق القناطر الخيرية
حدائق القناطر الخيرية

-طوارئ فى القليوبية لاستقبال عيد الفطر المبارك

-إقبال كبير على رأس البر في أول أيام العيد

-فتح متحفي الري والطفل والمتنزهات والملاهي والأماكن السياحية بالقناطر

-تعقيم الحدائق بالتنسيق مع مسئولي وزارة الصحة

استقبلت حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية بالقليوبية، الزائرين للاحتفال بعيد الفطر المبارك من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

جرى تجهيز الحدائق العامة بالمدينة التى تبلغ مساحتها 500 فدان، وفتح متحفى الرى والطفل والمتنزهات والملاهي والأماكن السياحية بالمدينة أمام المواطنين منذ الصباح الباكر.

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وتضم القناطر عددا من المتاحف بها منها متحف الرى أيضا معهد بحوث الهيدروليكا والطمى وبها محطات بحوث البساتين والدواجن والأسماك والنباتات العطرية ومركز تدريب البساتين ومركز تنمية الإدارة للنهوض بمشروعات التنمية الزراعية، كما أن بها متحف الثورة والمركز القومى لبحوث المياه وبها أيضا أقدم محلج للقطن فى الشرق الأوسط.

وتشهد مدينة القناطر الخيرية عددا كبيرا من أعمال التطوير للاستفادة من المناطق السياحية التى تتميز بها وإعادتها كسابق عهدها لتوفير فرص عمل للشباب، وأطلقت وزارة الموارد المائية خطة للبدء فى أعمال تطوير حدائق ومتنزهات القناطر من خلال إجراء أعمال الصيانة والنظافة لها بصفة دورية لاستعادة رونقها الجمالى.

قال المهندس أشرف درويش مدير عام رى القناطر انه سوف تفتح جميع حدائق المدينة والمتاحف المختلفة والمتنزهات والملاهى والأماكن السياحية منذ الصباح الباكر لاستقبال الزائرين من المحافظة والمحافظات المجاورة اعتبارا من الساعة السابعة صباحا خلال فترة الأعياد.

وأشار درويش إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري برفع حالة الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات استعدادا لعيد الفطر المبارك، كما تم تعقيم الحدائق بالتنسيق مع مسئولي وزارة الصحة.

وأكد مدير عام رى القناطر أن أعمال التطوير التي قامت وتقوم بها الوزارة بحدائق القناطر الخيرية يتم تنفيذها ذاتيا من خلال أجهزة الوزارة واعتمادا على مهندسي وعمال الوزارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.

وأضاف درويش أن وزارة الري انتهت مؤخرا من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية، التي تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدانا ، كما انتهت الوزارة من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة، وحديقه البحيرة على مساحه 5 أفدنة، وحديقة الياسمين بمسطح 8 أفدنة، كما أنه يجرى دراسة تطوير منطقة مرجانة الواقعة على البر الأيمن لفرع رشيد بزمام 5 أفدنة بالتنسيق بين وزارتي الري والزراعة ومحافظة القليوبية، كما سيتم البدء بعد العيد في تطوير مساحة 4 أفدنة على البر الأيمن لهويس الرياح البحيري.

بينما قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن مدينة رأس البر شهدت توافد الآلاف من المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتابعت محافظ دمياط، خطة الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة  وليد الشهاوى، لاستقبال زائرى المدينة ، وتوفير كافة الخدمات بها، وأيضاً تطبيق الإجراءات التى اتخذتها المحافظة لتنظيم الحركة المرورية بالبوابتين وداخل المدينة، حيث تم حظر مرور سيارات الأجرة من شارع بورسعيد لتخفيف التكدس من هذا المحور الهام وكذلك انتظار سيارات رحلات اليوم الواحد بالساحة المخصصة لها بشارع ١٠٩ و إقتصار دخولها من البوابة الغربية..

كما تابعت "المحافظ" أيضاً انتظام منظومة الإنقاذ بالشاطئ و تغطيته بجميع الخدمات، حيث انتشرت فرق ومعدات الإنقاذ، هذا إلى جانب 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين و ٤ نقاط للاسعاف..

وكثفت الوحدة حملات النظافة بجميع المناطق بالمدينة، حيث تم الدفع بالمعدات والعمالة اللازمة لتحقيق ذلك..

وأجرت منال عوض جولة تفقدية أمس الأحد للتأكد من قيام مجلس المدينة بإنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال روادها من جميع المحافظات، وتضمنت الجولة تفقد الشاطئ والمقرر المؤقت للعيادات الخارجية وقسمى الطوارئ والاستقبال لمستشفى رأس البر المركزي، والموقف الجديد وساحة انتظار رحلات اليوم الواحد.

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