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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. عمر زكريا يحتفل بزفافه .. أبرز تصريحات محسن محيي الدين

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الاخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية.

عن ملف سري وهاني سلامة .. 7 تصريحات لـ محسن محيي الدين

حالة من النجاح حققها الفنان محسن محيي الدين فى مسلسل “ ملف سري ” ، والذي عرض خلال شهر الماضي ، وشارك فى بطولته عدد من الفنانين على راسهم هاني سلامة.

علي الهلباوي يحيي حفلاً بساقية الصاوي 12 مايو

يحيى المطرب على الهلباوي حفلا غنائيا ، يوم 12 مايو المقبل،  بساقية الصاوي بمنطقة الزمالك ، وذلك داخل قاعة النهر.

ويقدم الهلباوى مجموعة من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية منها “أيا من بالوفا، مرسال لحبيبتى، عارف ، قل لمن، قل للمليحة، أنا سميتك الجنة”.

برقصة جديدة.. أحمد سعد يشارك في تحدي حلمي على انستجرام

شارك الفنان أحمد سعد مقطع فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر بالفيديو يرقص على طريقة تحدي الفنان أحمد حلمي، وكتب: “بص يا حلمي الحركه دي #تحدي #الترندالجديد”.

نشرة الفن| حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي.. وموعد طرح فيلم تامر حسني.. وأحمد سعد بإطلالة غريبة في مدينة نصر

نشرة الفن.. تجهيزات حفل بهاء سلطان وأحمد سعد ورامي جمال وتفاصيل اعتداء جوني ديب على آمبر هيرد

عمر زكريا يحتفل بزواجه فى حفل عائلي ..شاهد

احتفل الفنان عمر زكريا منذ قليل بزفافه ، فى حفل اقتصر على الاهل والاصدقاء المقربين .

الجدير بالذكر أن الفنان عمر زكريا كان قد شارك فى الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل “ ملف سري ” ، والذي قام ببطولته هاني سلامة . 

محمد هشام عبية : تحويل رواية دم على نهد لمسلسل قصير

أكد المؤلف محمد هشام عبية انه سعيد بردود الأفعال التى تصله على مسلسله الأخير “ بطلوع الروح ” والذى عرض خلال شهر رمضان الماضي .

وتابع الؤلف محمد هشام عبية فى تصريحات خاصة لصدي البلد قائلاً : أقوم حالياً بالعمل مع المؤلف وائل حمدي على تحويل رواية دم على نهد إلى مسلسل قصير ، ومن المقرر البدء فى التحضيرات خلال الفترة القادمة . 

بهاء سلطان يتألق فى حفله بالحديقة الصينية ..صور

أحيا الفنان بها سلطام  حفلًا غنائيًا ضخمًا اليوم  وذلك ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك وذلك بالحديقة الصينية.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور ، حيث قدم بهاء سلطان عدد من أجل اغانيه مثل تعالي ادلعك ، ياتري يا حبيبي ، أنا مصمم.

الإنس والنمس يتصدر الأعلى مشاهدة عبر نتفلكس

تصدر فيلم الإنس والنمس  قائمة الاعلي مشاهدة عبر موقع نتفلكس ، بعد طرحه ثاني أيام عيد الفطر المبارك ، حيث احتل فيلم الإنس والنمس  المرتبة الاولي من أصل 10 مراكز تضمهم القائمة ، كما تواجد فى القائمة إيضاً فيلم بشتري راجل من بطولة نيللي كريم .

ويدور أحداث فيلم الإنس والنمس  في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته مع الفنان محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.

 

 


 

ساقية الصاوي بهاء سلطان محمود حافظ هاني سلامه art entertainment

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