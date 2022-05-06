محمد هشام عبية : تحويل رواية دم على نهد لمسلسل قصير

أكد المؤلف محمد هشام عبية انه سعيد بردود الأفعال التى تصله على مسلسله الأخير “ بطلوع الروح ” والذى عرض خلال شهر رمضان الماضي .

وتابع الؤلف محمد هشام عبية فى تصريحات خاصة لصدي البلد قائلاً : أقوم حالياً بالعمل مع المؤلف وائل حمدي على تحويل رواية دم على نهد إلى مسلسل قصير ، ومن المقرر البدء فى التحضيرات خلال الفترة القادمة .

كان قد كشف المؤلف محمد هشام عبية عن تحضيره الى مسلسل قصير يتناول السيرة الذاتية للكاتبة مي زيادة ، ومن المقرر ان يتم التعاقد مع ممثلة مصرية لتقوم ببطولته .

مسلسل “بطلوع الروح” يضم عددا كبيرا من الأبطال وهم: منة شلبي، وإلهام شاهين، ومحمد حاتم، وأحمد صلاح السعدنى، ودياموند عبود، وعادل كرم .

يضم مسلسل بطلوع الروح العديد من الجنسيات ضمن طاقم الممثلين سواء من مصر أو سوريا أو الأردن أو العراق ، خاصة ان تصويره سيكون في عدد من الدول إلا ان الجزء الاكبر سوف يتم تصويره في لبنان نظرا لتقاربها من دولة سوريا.