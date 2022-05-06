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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد هشام عبية : تحويل رواية دم على نهد لمسلسل قصير

محمد هشام عبية
محمد هشام عبية

أكد المؤلف محمد هشام عبية انه سعيد بردود الأفعال التى تصله على مسلسله الأخير “ بطلوع الروح ” والذى عرض خلال شهر رمضان الماضي .

وتابع الؤلف محمد هشام عبية فى تصريحات خاصة لصدي البلد قائلاً : أقوم حالياً بالعمل مع المؤلف وائل حمدي على تحويل رواية دم على نهد إلى مسلسل قصير ، ومن المقرر البدء فى التحضيرات خلال الفترة القادمة . 

كان قد كشف المؤلف محمد هشام عبية عن تحضيره الى مسلسل قصير يتناول السيرة الذاتية للكاتبة مي زيادة ، ومن المقرر ان يتم التعاقد مع ممثلة مصرية لتقوم ببطولته .

المؤلف محمد هشام عبية يكشف عن التحضير لمسلسل عن مي زيادةI خاص

محمد هشام عبية: استوحيت فكرة «بطلوع الروح» من تحقيق صحفي

مسلسل “بطلوع الروح” يضم عددا كبيرا من الأبطال وهم: منة شلبي، وإلهام شاهين، ومحمد حاتم، وأحمد صلاح السعدنى، ودياموند عبود، وعادل كرم .

يضم مسلسل بطلوع الروح العديد من الجنسيات ضمن طاقم الممثلين سواء من مصر أو سوريا أو الأردن أو العراق ، خاصة ان تصويره سيكون في عدد من الدول إلا ان الجزء الاكبر سوف يتم تصويره في لبنان نظرا لتقاربها من دولة سوريا.

محمد هشام عبية منة شلبي محمد حاتم المؤلف محمد هشام عبية بطلوع الروح

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