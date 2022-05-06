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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بهاء سلطان يتألق فى حفله بالحديقة الصينية ..صور

بهاء سلطان
بهاء سلطان

أحيا الفنان بها سلطام  حفلًا غنائيًا ضخمًا اليوم  وذلك ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك وذلك بالحديقة الصينية.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور ، حيث قدم بهاء سلطان عدد من أجل اغانيه مثل تعالي ادلعك ، ياتري يا حبيبي ، أنا مصمم 

وكان بهاء سلطان فقد طرح ، مؤخرًأ أغنية تحمل اسم "سماح سماح"، وهى من ضمن أغنيات البومه الجديد "سيجارة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات نصر محروس وألحان حسين محمود، وتوزيع أحمد أمين.

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حققت أغنية «تعالى أدلعك» 27 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب، وبذلك تل للمرتبة الـ21 للفيديو كليبات الموسيقية الأكثر رواجا عبر يوتيوب.

ولاقت الأغنية إعجاب كبير من جمهور النجم بهاء سلطان بعد عودته من جديد بأغنية قوية كان لها أثر جميل على كل مستمعيها.

وكان قد طرح الفنان بهاء سلطان كليب «تعالى أدلعك»، والذى يعد واحداً من أغانى البومه الجديد «سيجارة»، والذى يتعاون فيه مع المنتج نصر محروس .

ويأتي طرح كليب تعالى أدلعك لـ بهاء سلطان ، بعد حل الخلاف بينه وبين منتجه نصر محروس ، حيث تم الافراج عن الألبوم الذى يحمل أسم سيجارة .

الكليب شهد العديد من المفاجآت ، حيث كان بمثابة توثيق للصلح بين بهاء سلطان ونصر محروس ، وبدأ الكليب بمشهد استضافة نصر محروس لـ سلطان فى منزله ، وجاءت كلمات الأغنية لتكشف عن احترامهم لبعضهم البعض .

أغنية تعالى أدلعك من كلمات وألحان عزيز الشافعى، الذى ظهر فى الكليب أيضاً ، كما حمل الكليب ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب ، التى ظهرت من خلال شاشة التليفزيون الموجودة فى منزل نصر محروس من خلال كليبه الشهير “جرح ثانى"، وهو من إنتاج نصر محروس أيضاً . 

 

بهاء سلطان شيرين عبد الوهاب الفنان بهاء سلطان نصر محروس المنتج نصر محروس احتفالات عيد الفطر المبارك أغنية تعالى أدلعك كلمات نصر محروس

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