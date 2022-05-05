تجهيزات لـ حفل بهاء سلطان ورامي جمال وأحمد سعد.. الليلة

يشارك نجوم الأغنية بهاء سلطان ورامي جمال وأحمد سعد مساء اليوم الخميس لإحياء أضخم سهرات عيد الفطر تحت شعار "الحفلة".

سهرة "الحفلة" تقام في الحديقة الصينية بمركز المؤتمر بمدينة نصر، وتم تجهيزها بمواصفات لايف عالمية للخروج بأضخم حفلات عيد الفطر من القاهرة.

ومن المقرر أن تفتح أبواب "الحفلة" في الخامسة مساء اليوم الخميس على أن تبدأ فقرات الحفل في السابعة.

وكانت قد طرحت الشركة المنظمة للحفل ، البوستر الإعلاني والتذاكر للجمهور على ثلاث فئات وجاءت كالتالي:

الفئة الأولى VIP بمبلغ 750 جنيها

الفئة الثانية الجولد بمبلغ 500 جنيه

الفئة الثالثة السيلفر بمبلغ 300 جنيه

على الجانب الآخر ، انتهى النجم أحمد سعد من ماستر أغنية جديدة بعنوان "حبينا ناس" من كلمات أحمد جابر وألحان وتوزيع محمد شحاتة، ومهندس صوت هانى محروس، ومن المقرر أن يطرحها فى ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "وسع وسع".

أما المطرب بهاء سلطان فقد طرح ، مؤخرًأ أغنية تحمل اسم "سماح سماح"، وهى من ضمن أغنيات البومه الجديد "سيجارة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات نصر محروس وألحان حسين محمود، وتوزيع أحمد أمين.

كما طرح المطرب رامى جمال أغنية "حكايات جميلة" من ألبومه الجديد "ولسه" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من ألحانه وكلمات محمد عاطف وتوزيع أحمد إبراهيم.