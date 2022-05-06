علي الهلباوي يحيي حفلاً بساقية الصاوي 12 مايو

يحيى المطرب على الهلباوي حفلا غنائيا ، يوم 12 مايو المقبل، بساقية الصاوي بمنطقة الزمالك ، وذلك داخل قاعة النهر.

ويقدم الهلباوى مجموعة من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية منها “أيا من بالوفا، مرسال لحبيبتى، عارف ، قل لمن، قل للمليحة، أنا سميتك الجنة”.

صوفية علي الهلباوي

وكان على الهلباوى، قال إنه نشأ في بيئة صوفية بفضل والده المنشد الدينى محمد الهلباوي، مرجعا الفضل إليه في إتقانه لتلك المهنة واستغلال موهبته التي ما زال يسعى نحو تطويرها حتى الآن، "أنا عامل المعادلة بين الإنشاد والغناء والترانيم القبطية، والإسلام فيه أغاني عاطفية ولكن ميكونش فيها إسفاف في الكلام".

وأضاف علي الهلباوي، خلال استضافته ببرنامج "الجمعة فى مصر" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد والمذاع على فضائية "DMC"، أنه قدم أغنية "دويتو" مع المطرب أحمد سعد خلال شهر رمضان الماضى، وأغنية أخرى مع عدد من الشباب، "إحنا هنقدم للناس حاجة جيدة لأن الشارع فيه حاجات كتير، وبنسعى إننا نقدم حاجة محترمة".

وأكد أنه من الممكن أن يؤدي الأغاني الشعبية ولا يوجد ما يمنعه من تحقيق ذلك، حيث إن عددا من المغنين لديهم صوت جيد وحنجرة ذهبية، ولكنهم بحاجة إلى تدريب وتعلم فن النغم، ثم يقدمون أوراقهم إلى نقابة المهن الموسيقية للحصول على العضوية.

وأشار إلى أنه بالنسبة لعدد من مغنيي المهرجانات الذين يعلمهم الجميع، ولديهم مشكلة في الأصوات فيجب عليهم الغناء بشكل الراب، ويحصلون على ترخيص من نقابة المهن الموسيقية بذلك، ولا يصدرون أيا من أغانيهم للجماهير إلا بعد الحصول على تصريح من نقابة المهن الموسيقية.