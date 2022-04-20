وسط حضور جماهيري.. على الهلباوي يشدو بـ«نسيم الوصل وزدني» في قبة الغوري|صور

في إطار البرنامج الفني لقطاع صندوق التنمية الثقافية للاحتفال بليالي شهر رمضان المعظم، وفي ليلة استثنائية من ليالي القاهرة التاريخية وسط حضور جماهيري كبير، قدم الفنان على الهلباوي وفرقته الموسيقية مزيج متنوع من الموشحات الدينية والأغاني التراثية التى لاقت تفاعلا لافتا من الحضور وذلك ليلة الثلاثاء ١٨ رمضان الموافق ١٩ إبريل بقبة الغوري.

حيث بدأ علي الهلباوي بتقديم أغنية "نسيم الوصل" ثم عدد من الأغاني منها "قل المليحة"، "زدني" ، "وحياتك يا حبيبي"، "ليلي طال"، واختتم بأغنية "مرسال لحبيبتي".

وعلى الجانب الآخر بمركز إبداع السحيمي بشارع المعز قدم الشيخ محمود الحديوي مجموعة من الأناشيد الدينية في سرد مناقب النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث أنشد "معجزات الرسول"،" سيدنا علي"، "رايح للنبي الغالي"، " السيدة زينب"، "ستي يا ستي"، "سيدنا الحسين".

وفي مركز ابداع قصر الأمير طاز " بحي الخليفة " استمر العرض المسرحي "صحينا ياسينا" بالتعاون مع قطاع الانتاج الثقافى تاليف خميس عز العرب ، بطولة محمد نصر، نادية الشويخ، حاتم عزت، اخراج عصام الشويخ.