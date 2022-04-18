اليوم.. سهرة رمضانية للمنشد علي الهلباوي بالإسكندرية

ينظم مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، اليوم الإثنين، ليلة رمضانية للمنشد علي الهلباوي وفرقته، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.



يتضمن البرنامج مجموعة من الابتهالات والأناشيد الدينية، إلى جانب باقة مختارة من أغنيات الطرب الأصيل، منها (السلام عليك، نسيم الوصل، مرسال لحبيبتي، أيا من بالوفا قد عودوني).



تجدر الإشارة إلى أن المنشد علي الهلباوي بدأ مشواره الفني منذ الطفولة مع فرقة والده الشيخ محمد الهلباوي، وأصدر ألبومًا خاصًا يضم مجموعة من الأعمال التي تمزج بين الغناء والإنشاد الديني، وقدم العديد من الحفلات الفنية بمختلف الأماكن الثقافية في مصر، ونجح في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة.