برقصة جديدة.. أحمد سعد يشارك في تحدي حلمي على انستجرام

شارك الفنان أحمد سعد مقطع فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر بالفيديو يرقص على طريقة تحدي الفنان أحمد حلمي، وكتب: “بص يا حلمي الحركه دي #تحدي #الترندالجديد”.



على الجانب الآخر ، انتهى النجم أحمد سعد من ماستر أغنية جديدة بعنوان "حبينا ناس" من كلمات أحمد جابر وألحان وتوزيع محمدشحاتة، ومهندس صوت هانى محروس، ومن المقرر أن يطرحها فى ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "وسع وسع".

وطرحت شركة "زين" إعلانا جديدا بصوت النجم احمد سعد يحمل إسم "زين العيد" فى أغنية تحمل حالة فريدة من نوعها بسبب جمال الإعلان الذي لفت انتباه الجمهور، وقدمها بمشاركة الطفلة سيليا، وظهرا الاثنان فى عدة مشاهد تمثيلية فى أماكن مختلفة، وهو من كلمات منة القيعى وألحان ايهاب عبدالواحد وتوزيع وسام عبدالمنعم .