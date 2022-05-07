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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شهيد العمل.. مصرع عامل إثر انهيار حائط منزل في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي عامل في بداية العقد الرابع من العُمر، مصرعه؛ إثر سقوط حائط عليه، أثناء تشوين بوص بالطابق الثاني بأحد المنازل، مبني بالطوب الأحمر والطين، ببرديس بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من مستشفى برديس المركزي، مفادها وصول المدعو (ناصر م خ- 31 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز)، جثة هامدة، إدعاء سقوط حائط عليه.

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وبالانتقال والفحص وبسؤال والده المدعو (محمد خ ع- 69 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز)، قرر أنه أثناء تشوين نجله بالعمل بمنزل ملك المدعو (عاطف ع م- 48 سنة- مزارع- ويقيم دائرة المركز)، كمية من البوص بالطابق الثاني سقط عليه حائط مبني بالطوب الأحمر والطين؛ ما نتج عنه وفاته،ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وأفاد مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم، وعلل سقوط الحائط لقدمها وتهالكها، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة، نزيف بالمخ نتيجة سقوط جسم صلب على الرأس.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج انهيار حائط الطوب البلينا

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