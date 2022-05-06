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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلال إبريل.. تحرير 2191 محضرًا تموينيًا متنوعًا في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج،   إنه تم تدشين حملة تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، خلال الشهر الماضي.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أنه تم تحرير 2191 خلال الشهر الماضي، في الفترة من 1 إبريل حتى يوم 30 من ذات الشهر، تنوعت بين:"نقص وزن - وإيقاف - وتصرف - ومنشأة دون ترخيص - ومجهول المصدر - تجميع بنزين - وسجلات"، وذلك في مجال المخابز، وغيرها من المحاضر في مجال الأسواق.

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وأكد المهندس محمد إبراهيم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج تموين محضر حملة التموين

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