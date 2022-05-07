عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: إنقاذ 300 شخص من مصنع آزوفستال في ماريوبول

أوكرانيا: إنقاذ أكثر
أوكرانيا: إنقاذ أكثر من 300 شخص من مصنع آزوفستال في ماريوبول

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت، إن أكثر من 300 مدني تم إنقاذهم من مجمع آزوفستال للصلب في ماريوبول، الذي كان هدفا لقصف القوات الروسية على مدى عدة أسابيع.

وأضاف زيلينسكي في كلمة عبر الفيديو أن أوكرانيا تركز الآن على إجلاء المصابين والمسعفين، إضافة إلى العمل على فتح ممرات إنسانية لكل سكان ماريوبول والبلدات المحيطة بها.

على جانب آخر، نقلت وكالة "أنترفاكس" الروسية عن وزارة الدفاع قولها، إن عمليات إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول اكتملت.

فيما أعلنت أوكرانيا، السبت، إجلاء جميع النساء والأطفال والمسنين من مصنع الصلب "آزوفستال"، آخر معقل لقواتها في مدينة ماريوبول.

وقالت نائبة الرئيس الأوكراني إيرينا فيريشوك "إنفاذا لأمر الرئيس تم إجلاء جميع النساء والأطفال والمسنين عن "آزوفستال"، وإتمام هذا الجزء من العملية الإنسانية في ماريوبول".

كما أعلنت قوات جمهورية دونيتسك الانفصالية، إجلاء أكثر من 150 مدنيا بينهم عشرات الأطفال عن مدينة ماريوبول المطلة على بحر آزوف خلال اليوم السبت.

وأكدت غرفة عمليات قوات الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك في بيان لها إجلاء 152 شخصا منهم 32 طفلا من ماريوبول إلى مركز إيواء مقام لاستقبال النازحين في قرية بيزيمينويه قرب مدينة نوفوازوفسك.

بدوره، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن جهودا دبلوماسية تجرى لإنقاذ من تبقى من المقاتلين المتحصنين داخل مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول، حيث تم إجلاء المزيد من المدنيين من المصنع الذي تعرض للقصف.

ماريوبول آزوفستال أوكرانيا مصنع آزوفستال زيلينسكي الرئيس الأوكراني روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة

بعد طلاقه من ياسمين صبري.. شاهد| أحدث ظهور لـ أم أولاد أبوهشيمة

استشهاد ضابط و10 جنود.. المتحدث العسكرى: إحباط هجوم إرهابى على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم السبت 7 مايو

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم السبت 7 مايو

أسر ضحايا حادث دهس الشيخ زايد يتنازلون عن القضية أمام المحكمة

موضوعات متعلقة

روسيا: تدمير طائرات أوكرانية وإحباط عملية إنزال جوي في جزيرة زمييني

وسط النار.. الجيش الروسي يعتقل مقاتلين من كرواتيا في ماريوبول

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف القادمة في إياب نصف نهائي أبطال أفريقيا

اتحاد قبائل سيناء: موكب الشهداء لا يزيدنا إلا إصرارا للقضاء على آخر إرهابي

بعد طلاق ابنته.. أول منشور لوالد ياسمين صبري عبر فيسبوك

لميس الحديدي: نحتاج سياسات وعقولا استثنائية أمام الأزمة الاقتصادية العالمية.. فيديو

ادعية قبل الامتحان .. 6 تساعد على التركيز والفهم والإجابة

لوّث أيادي مرتكبيه.. سفير السعودية بالقاهرة يدين الهجوم الإرهابي على سيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطولة الشهيد عامر عبدالمقصود.. سقاه الإرهابيون مية نار وظل يدافع عن مركز كرداسة

صدمت الجمهور.. هل تعاني غادة عبد الرازق من مرض أفقدها وزنها؟

الصيف يكشر عن أنيابه.. الطقس يميل للحرارة طوال أسبوع والأرصاد تحذر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي.. شاهد صور التحضيرات وإطلالة العروسين

فيديو

انتحل صفة شرطي.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو اعتداء ضابط على مواطن

تقليد للغرب.. زفاف محمد فراج وبسنت شوقي في مرمى سهام النقد.. فيديوجراف

سلعوة أم ذئب مفترس.. قصة ظهور حيوان غريب في الإسماعيلية

حاول قطع شرايين يده.. الجانب المظلم في حياة الراحل أحمد زكي| فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ