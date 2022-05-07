أوكرانيا: إنقاذ 300 شخص من مصنع آزوفستال في ماريوبول

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت، إن أكثر من 300 مدني تم إنقاذهم من مجمع آزوفستال للصلب في ماريوبول، الذي كان هدفا لقصف القوات الروسية على مدى عدة أسابيع.

وأضاف زيلينسكي في كلمة عبر الفيديو أن أوكرانيا تركز الآن على إجلاء المصابين والمسعفين، إضافة إلى العمل على فتح ممرات إنسانية لكل سكان ماريوبول والبلدات المحيطة بها.

على جانب آخر، نقلت وكالة "أنترفاكس" الروسية عن وزارة الدفاع قولها، إن عمليات إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول اكتملت.

فيما أعلنت أوكرانيا، السبت، إجلاء جميع النساء والأطفال والمسنين من مصنع الصلب "آزوفستال"، آخر معقل لقواتها في مدينة ماريوبول.

وقالت نائبة الرئيس الأوكراني إيرينا فيريشوك "إنفاذا لأمر الرئيس تم إجلاء جميع النساء والأطفال والمسنين عن "آزوفستال"، وإتمام هذا الجزء من العملية الإنسانية في ماريوبول".

كما أعلنت قوات جمهورية دونيتسك الانفصالية، إجلاء أكثر من 150 مدنيا بينهم عشرات الأطفال عن مدينة ماريوبول المطلة على بحر آزوف خلال اليوم السبت.

وأكدت غرفة عمليات قوات الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك في بيان لها إجلاء 152 شخصا منهم 32 طفلا من ماريوبول إلى مركز إيواء مقام لاستقبال النازحين في قرية بيزيمينويه قرب مدينة نوفوازوفسك.

بدوره، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن جهودا دبلوماسية تجرى لإنقاذ من تبقى من المقاتلين المتحصنين داخل مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول، حيث تم إجلاء المزيد من المدنيين من المصنع الذي تعرض للقصف.