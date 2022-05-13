حسب العمر.. مستويات السكر الطبيعي في الدم

قد يدل عدم انتظام مستويات السكر في الدم على زيادة مؤشر إصابتك بالأمراض المزمنة ، مما قد يتطلب من المصاب به الاهتمام بأسلوب الحياة اليومية حتى تتم السيطرة على المرض، والحد من حدوث أي مضاعفات صحية مرتبطة به.

النسبة الطبيعية لمستويات السكر في الدم

ويجب على الأشخاص المصابون بمرض السكر باتباع أسلوب حياة صحية والعناية بعاداتهم الغذائية من أجل الحفاظ على مستويات السكر في الدم والحد من ارتفاع نسبتها، وفقا لما نشر في موقع " onlymyhealth " .



ويعتبر مرض السكري هو من الأمراض المزمنة التي تحدث بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، حيث يعتبر جلوكوز الدم المصدر الرئيسي للطاقة لأجسامنا، مما يتسبب في ظهور بعض الأعراض .



ويعد الجلوكوز هو المسئول عن توفير الطاقة للخلايا والتي يتم استخدامها بعد ذلك لإصلاح وتشكيل أعضائه المختلفة، بما في ذلك العضلات والأنسجة إلى جانب كونها الغذاء الرئيسي للدماغ، و يمكن أن يؤدي انخفاض أو ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى مشاكل مختلفة في هذه الأعضاء.



النسبة الطبيعية لمستويات السكر في الدم



ويجب معرفة النسبة الطبيعية لمستويات السكر في الدم، بحيث يمكن الكشف المبكر عن المشكلة عن طريق مراقبة مستويات السكر في الدم بشكل منتظم. على الرغم من اختلاف نسبة السكر في الدم لدى كل شخص ، إلا أنه يختلف في الواقع بالنسبة لنفس الشخص، اعتمادًا على أنشطته وما إلى ذلك ، هناك إرشادات موصى بها.

وبالنسبة للأشخاص أقل من 50 عاماً يجب أن تكوت مستويات السكر في الدم أقل من 140 ملغم/ دل، والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 لـ 60 عاماً يجب أن يكون أقل من 150 ملغم/ دل. أما عن الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم الـ 60 يصبح المعدل الطبيعي للسكر في الدم هو 160 ملغم/ دل.