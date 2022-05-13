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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

دراسة جديدة: الصداع بدون حمى أحد أعراض فيروس كورونا طويلة المدى

هل الصداع بدون حمى
هل الصداع بدون حمى من أعراض فيروس كورونا؟

يعد الصداع والحمى من أكثر أعراض فيروس كورونا المبلغ عنها، قد يصاب بعض الأشخاص  بكليهما على عكس البعض الآخر  يصابون بعرض واحد من  هذه الأعراض دون الآخر. 

وجد الباحثون في مستشفى يونيفرسيتاريو دي لا برانس في مدريد ، إسبانيا ، أن المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا الذين أصيبوا بالصداع كأعراض مبكرة للعدوى كانوا يعانون من مرض أكثر اعتدالًا وخطر الموت أقل.

يعد الصداع أيضًا أحد أكثر أعراض كورونا  طويلة المدى المبلغ عنها، على الرغم من أنه أقل شيوعًا ، يصاب بعض الأشخاص أيضًا بالحمى طويلة المدى، من الممكن أن تصاب بصداع مع أو بدون حمى.

ما مدى شيوع الصداع والحمى؟
لقد وجدت الدراسات أن ما بين 10 إلى 70 بالمائة من الأشخاص المصابين بـ كورونا  يصابون بالصداع،  يعاني حوالي 25 بالمائة من الأشخاص من نوبات الصداع النصفي ، بينما يعاني 75 بالمائة من صداع التوتر،  في مراجعة للدراسات في أبريل 2021 ، وجد الباحثون أنه من بين 17515 شخصًا مصابًا بـ COVID-19 ، أصيب 79.43 بالمائة من الأشخاص بالحمى، تظهر البيانات المبكرة أن الصداع هو واحد من أكثر خمسة أعراض تم الإبلاغ عنها لمتغير Omicron.

الربط بين الصداع والحمى
وجدت دراسة نُشرت في مجلة The Journal of Headache and Pain أن الصداع الذي أصاب مجموعة من 576 شخصًا مصابًا بـ COVID-19 مرتبط بالحمى ، وكونهم أنثى ، وآلام في الجسم وفقدان حاسة الشم. على العكس من ذلك ، وجدت دراسة أجريت في ديسمبر 2020 عدم وجود علاقة بين الصداع والحمى بين 112 من المتخصصين في الرعاية الصحية المصابين بـ COVID-19.

هل الصداع من أعراض مرض كوفيد -19؟


يمكن أن يكون الصداع المصحوب بحمى أو بدونها عرضًا طويل المدى لـ COVID-19. وفقًا للخبراء ، يمكن أن يكون الصداع في حالة أوميكرون هو رد فعل الجسم الالتهابي لأنه يقاوم الفيروس، يستمر الصداع الناتج عن متغير أوميكرون أيضًا لمدة ثلاثة أيام ، حتى لو كنت تتناول المسكنات بانتظام، يبدو أن المزيد من الأشخاص يصابون بالصداع كأعراض طويلة المدى أكثر من الحمى.

في مراجعة أجريت في أغسطس 2021 ، حدد الباحثون 55 من الأعراض طويلة المدى لـ COVID-19، لقد حددوا الأعراض طويلة المدى على أنها واحدة تستمر ما بين 14 إلى 110 يومًا بعد الإصابة، من بين الأشخاص في الدراسات الـ 15 المشمولة في المراجعة ، طور أكثر من 80 بالمائة عرضًا طويل الأمد واحدًا على الأقل ، وأكثرها شيوعًا: التعب (58 بالمائة) ؛ الصداع (44٪). ضعف التركيز (27 في المائة) ؛ تساقط الشعر (25٪)؛ وضيق في التنفس (24 بالمائة). تم الإبلاغ عن حمى متقطعة في 11 في المائة من الناس.

متى يجب مراجعة الطبيب لعلاج الصداع
إذا كنت تشك في إصابتك بـ COVID-19 ، فمن المهم عزل نفسك عن الآخرين. يمكن علاج معظم حالات COVID-19 في المنزل براحة كبيرة ، ولكن من المهم التماس العناية الطبية الفورية إذا ظهرت عليك أعراض طارئة ، مثل صعوبة التنفس أو ألم الصدر، ينصح الأطباء بالتماس العناية الفورية إذا كان صداعك مصحوبًا بتداخل الكلام أو رؤية ضبابية.
 

المصدر: timesofindia

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