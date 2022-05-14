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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم .. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في 651 لجنة بالبحيرة

استعدادات امتحانات
استعدادات امتحانات الإعدادية

أنهت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية الثمانى عشر كافة الاستعدادات وتجهيز اللجان استعدادا لانطلاق ماراثون امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية العامة 2022/2021 غدا السبت 5/14 داخل 651 لجنة  تستقبل 121487 طالب وطالبة وتستمر حتى الخميس 19 / 5.

واكد الأستاذ يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه تم تفعيل توجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وكذا الالتزام بكافة الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

حيث تم تطهير وتعقيم مقار اللجان وتعليق كشوف المناداة للطلاب باللجان وإعلان الجدول ودليل اللجان بمكان واضح داخل المدارس.

كما تم التأكد من جاهزية الكنترولات ووجود غرف العزل والزائرة الصحية ونظافة دورات المياه مع توافر أدوات التطهير والتعقيم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لحماية أبنائنا الطلاب والمعلمين وتوفير الأجواء الهادئة الآمنة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر.

البحيرة الاستعدادات ماراثون امتحانات نهايه العام الاعدادية لجنة مديرية التربية والتعليم

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