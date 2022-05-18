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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بهاء الدين محمد: استنوا مفاجآت غير متوقعة مع الهضبة

عمرو دياب
عمرو دياب

أعلن الشاعر بهاء الدين محمد، عن تعاونه مع الهضبة عمرو دياب في أعمال غنائية الفترة المقبلة.

وكتب بهاء الدين، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: "إلى جماهير حبيبى وحبيبكم  عمرودياب ..أنا مع  الهضبة إن شاء الله.. واستنوا مفاجآت غير متوقعة خالص جدا قوى".

ويستعد الفنان عمرو دياب لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "اللي يمشي يمشي" يوم الخميس المقبل عبر تطبيق أنغامي.

اليوم.. عمرو دياب يطرح اللي يمشي يمشي

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أغنية "اللي يمشي يمشي" كلمات تامر حسين ولحن مدين وتوزيع توما وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وتصدر عمرو دياب تريند تويتر أوائل الشهر الجاري بعد طرح أغنيته "هتدلع" والتي تعد أول تعاون بينه وبين أنغامي والأغنية كانت من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد ابراهيم ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

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