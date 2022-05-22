تلميذ فيريرا.. نونو ألميدا لم يعرف طعم الخسارة مع فاركو طوال 6 مباريات

يلتقى غدا الإثنين فريق الكرة الأول بنادى فاركو، نظيره فريق الجونة فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ونجح البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني لفريق فاركو وتلميذ جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك، في قيادة فريقه إلى عدم تلقى أى خسارة منذ توليه المهمة فى المسابقة المحلية.

صدى البلد يسلط الضوء على أبرز أرقام البرتغالي نونو ألميدا مدرب فاركو.

خاض فريق فاركو تحت قيادة البرتغالي نونو ألميدا 6 مباريات.

حقق فريق فاركو بقيادة البرتغالي نونو ألميدا، الفوز فى مباراتين أمام فيوتشر والمقاولون العرب بهدف دون رد.

وتعادل فريق فاركو تحت قيادة البرتغالي نونو ألميدا، فى 4 مباريات أمام بيراميدز وسموحة والزمالك بدون أهداف، فيما تعادل مع غزل المحلة بهدف لكل منهما.

ولم تتلقى شباك فريق فاركو تحت قيادة البرتغالي نونو ألميدا، سوى هدف واحد خلال 6 مباريات.

ويحتل فريق الكرة الأول بنادى فاركو المركز السابع فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 27 نقطة.

كان البرتغالى نونو ألميدا المدير الفنى لفاركو طالب لاعبيه بمواصلة النتائج الإيجابية بالدورى خلال المباريات المقبلة.

وذلك بغية اقتحام المربع الذهبى للمسابقة، لاسيما أن الفريق البرتقالى لم يخسر منذ توليه المسئولية.

ويستعد فريق فاركو لمواجهة الجونة المقرر لها السادسة والنصف مساء غد الاثنين المقبل على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وحصد فريق فاركو 11 نقطة فى 7 مباريات منذ تولى المدير الفني البرتغالي نونو الميدا المسئولية الفنية للفريق خلفاً لمجدى عبد العاطي.