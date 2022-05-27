محافظ أسيوط: تركيب الكمرات المعدنية لكوبري منقباد العلوي أعلى الترعة الإبراهيمية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جار تركيب الكمرات المعدنية لكوبري منقباد العلوي الجاري إنشاؤه أعلى المجرى المائي للترعة الإبراهيمية التي يبلغ عرضها 80 متر فيما يصل وزن الباكية المعدنية 190 طن ومتوسط طول الكمرات حوالي 35 مترا ومتوسط وزن الكمرة الواحدة حوالي 35 طنا بإستخدام مجموعة أوناش بحمولات تصل إلى 650 طنا وذلك بالاشتراك بين فرع شركة المقاولون العرب بأسيوط وإدارتي ترسانة المعصرة وتأجير المعدات.



وأوضح محافظ أسيوط أن كوبري منقباد العلوي جاري إنشاؤه بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط بطريق (أسيوط/القاهرة) الزراعي ويمر أعلى الترعة الابراهيمية وخطوط السكة الحديد بمنطقة منقباد بإجمالي طول 1600 متر وعرض 16.7 متر وتبلغ بتكلفته الإجمالية حوالي 400 مليون جنيه ويخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة ويعد نقلة نوعية في حركة النقل والمواصلات في المحافظة خاصة بالمدخل الشمالي للمدينة.



وأشاد المحافظ بنسب الإنجاز في الأعمال مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال والحرص على تنفيذها بالجودة والدقة والمواصفات المقررة مؤكدًا أن الكوبري سيقضي على التكدس والزحام المروري ويسهم في فك الاختناقات المرورية بمدخل قرية منقباد الذي يحدث على مدار اليوم ويزداد مع اغلاق مزلقان السكة الحديد حيث يمر الكوبري أعلى قضبان السكة الحديد والترعة الإبراهيمية ليخدم القرية والمناطق المجاورة بدلًا من عبور مزلقان السكة الحديد مما يساعد على سهولة التنقل معلنًا تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تقف أمام الانتهاء من أعمال التنفيذ لافتًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات خاصة مشروعات البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق والكباري لتسهيل حركة النقل والانتقال مما تساهم في جذب استثمارات جديدة بالمحافظة.