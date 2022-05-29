منشط فعال للجسم وطارد للغازات.. 7 فوائد لا تعرفها لـ ورق النبق

النبق أو السدرة تشتهر أوراق النبق بغناها بالعديد من العناصر المفيدة من أهمها مضادات الأكسدة المفيدة لمرضى السكر والأمراض الأخرى ويمتاز استخدام النبق بالفعالية والفائدة السريعة.

ينتمي النبق إلى عائلة النبقية التي تضم ما يزيد عن 600 نوع من الشجيرات والنباتات.

كشف موقع هيلثي عن فوائد ورق النبق.

ماهو نبات النبق؟



نبات النبق السدرة عشبة مفيدة غنية بالعناصر المفيدة من هذه العناصر:

تحتوي على غليكوزيدات انتراكينونية.

فوائد النبق أو السدرة للجسم:



فوائد النبق أو السدرة متعددة حيث يستفاد من الورق والثمار في النواحي العلاجية والطبية و من أهم فوائده:

- يستعمل النبق في قتل الديدان الحلقية.

- يعمل النبق على طرد الغازات و انتفاخات المعدة حيث يساعد في تنقية الدم بعد غلي ورق النبق وشربه.

- يساعد النبق السدر في فتح الشهية.

- كما أنه منشط فعال للجسم حيث يعطي الجسم الطاقة والحيوية، ولا ينصح باستخدامه للمرأة الحامل لأنه قد يسبب الإجهاض.

- كما يستعمل في علاج مشاكل الجلد المختلفة والقروح.

- من فوائد ورقه قدرته على علاج آلام المفاصل وذلك عن طريق هرسه واستخدامه.

- يتم صناعة عسل السدر من ثمرة السدر حيث يعتبر مضاد حيوي قوي ضد البكتيريا والجراثيم.

كذلك من فوائد ورق السدر علاج التهابات الفم والأسنان.