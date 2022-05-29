عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منشط فعال للجسم وطارد للغازات.. 7 فوائد لا تعرفها لـ ورق النبق

فوائد النبق
فوائد النبق

النبق أو السدرة تشتهر أوراق النبق بغناها بالعديد من العناصر المفيدة من أهمها مضادات الأكسدة المفيدة لمرضى السكر والأمراض الأخرى ويمتاز استخدام النبق بالفعالية والفائدة السريعة.

ينتمي النبق إلى عائلة النبقية التي تضم ما يزيد عن 600 نوع من الشجيرات والنباتات.

كشف موقع هيلثي عن فوائد ورق النبق. 

txt

يقلل الحموضة وينقص الوزن.. تعرف على فوائد اللبن الرائب

txt

فوائد حليب بالزعفران أبرزها زيادة الجمال وتقوية الذاكرة

ماهو نبات النبق؟


نبات النبق السدرة عشبة مفيدة غنية بالعناصر المفيدة من هذه العناصر:
تحتوي على غليكوزيدات انتراكينونية. 

فوائد النبق أو السدرة للجسم:


فوائد النبق أو السدرة متعددة حيث يستفاد من الورق والثمار في النواحي العلاجية والطبية و من أهم فوائده:
- يستعمل النبق في قتل الديدان الحلقية.

- يعمل النبق على طرد الغازات و انتفاخات المعدة حيث يساعد في تنقية الدم بعد غلي ورق النبق وشربه.

- يساعد النبق السدر في فتح الشهية.

- كما أنه منشط فعال للجسم حيث يعطي الجسم الطاقة والحيوية، ولا ينصح باستخدامه للمرأة الحامل لأنه قد يسبب الإجهاض.

- كما يستعمل في علاج مشاكل الجلد المختلفة والقروح.

- من فوائد ورقه قدرته على علاج آلام المفاصل وذلك عن طريق هرسه واستخدامه.

- يتم صناعة عسل السدر من ثمرة السدر حيث يعتبر مضاد حيوي قوي ضد البكتيريا والجراثيم.
كذلك من فوائد ورق السدر علاج التهابات الفم والأسنان.

مضادات الأكسدة فيتامين سي المخ فيتامينات الفيتامينات ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 10 جنيهات في ختام تعاملات اليوم السبت

خطوة مفاجئة.. ليفربول يرد على قنبلة ماني وغموض صلاح بقرار جديد

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

رابط نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسى بمحافظة القاهرة

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

الكل مذبوح.. أول تعليق من نجل ضحية مذبحة الريف الأوروبي .. فيديو

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في سوهاج

انتبه.. إذا تلقيت هذه الرسالة على واتساب لا ترد

موضوعات متعلقة

البحرين تشارك في ‬الاجتماع‭ ‬السنوي‭ ‬للتحالف‭ ‬العالمي‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان

دعاء ليلة النصف من شعبان .. أفضل الأدعية الواردة عن الرسول

أدعية ليلة النصف من شعبان..تحول حياتك لسعادة وترزقك من حيث لا تحتسب وتيسر أمورك

بالشيكولاتة.. وصفات سريعة لتحضير الحلويات

ترشيحاتنا

حادثة غامضة.. إصابة 120 طفلا ومدرسا بسرطان الدماغ في مدرسة أمريكية

بعد سقوط أسانسير بالمواطنين.. لجنة من الصحة تفحص مستشفى خاص بالغربية

روسيا تقرر تأجيل الاستفتاء على ضم خيرسون حتى يتوقف القتال

وزير داخلية فرنسا يهاجم جمهور ليفربول بعد أحداث نهائي دوري الأبطال.. تفاصيل

حكم التعامل بالعملات المشفرة البتكوين والزكاة بها.. علي جمعة يرد

ميدو: حديثي عن ساحر أنشيلوتي لم يكن دعابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قريبا.. أمطار من النيازك تضرب الولايات المتحدة الأمريكية|صور

القائمة الكاملة لجوائز النسخة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي

كوريا أول ممثلة متحولة جنسيا.. هل قُتلت حنان الطويل بالكهرباء أم انتحرت؟

مطلوب من الإنتربول.. صحيفة جرائم حمزة زوبع زومبي الإخوان

فيديو

فينيسوس يسجل الهدف الأول لـ ريال مدريد أمام ليفربول .. شاهد

شاهد .. هتافات مدوية لجماهير الأهلى بعد الوصول للمغرب لحضور نهائى أفريقيا

مستريحة الإسماعيلية.. توحيدة أوهمت ضحاياها بتوظيف أموالهم في العقارات واستولت عليها

حكاية علياء وفريدة .. أنقذوا الطفلتين من الضمور العضلي الشوكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

اﻟﻤﺰﻳﺪ