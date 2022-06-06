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طريقة عمل الكبسة السعودية مع سلطة الدقوس

صدى البلد

قدم الشيف أسامة السيد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل الكبسة السعودية مع سلطة الدقوس.

طريقة عمل الكبسة السعودية مع سلطة الدقوس:

المقادير:

٣ كوب أرز بسمتي.

كيلو لحم مقطع إلى مكعبات.

ملعقة صغيرة قرفة ناعمة.

2 قرفة أعواد.

ليمون مجفف. لومي

حبهان. اي حب الهيل

ورق لورا.

ملعقة صغيرة قرنفل.

مكعب مرقة.

3 عود كرافس.

2 بصلة.

6 فص ثوم.

ثمرة من الفلفل الحار.

3 ثمرات من الطماطم.

زيت ذرة.

ملح وفلفل أسود.

٦ كوب ماء

مكونات سلطة الدقوس:

3 ثمرات طماطم متوسطة الحجم.

ثمرة فلفل أخضر حار.

½ كوب كزبرة خضراء.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2 فص ثوم مهروس.

ملح وفلفل
 

طريقة التحضير:

يتم تقطيع البصل إلى مكعبات، ويقطع الكراث والكرافس إلى قطع صغيرة.

نضع حلة على النار بها زيت الذرة، ويترك حتى يسخن ثم توضع مكعبات اللحم حتي يأخذ لون ذهبي من كل الجوانب ثم

نضيف البصل ويتم تشويحه على النار حتى يتغير لونه قليلا

نضيف الكرافس مع التقليب.

يفرم الثوم، وتتم إضافته إلى المكونات على النار.

نضع الورق اللورا والحبهان، والقرفة والقرنفل ومكعب المرق والكركم.

تقلب المكونات جيدا على النار حتى تصدر رائحة البهارات ثم نضع الفلفل الأسود.

يتم تقطيع الطماطم إلى مكعبات، ويضاف إليها الليمون المجفف والفلفل الحار المقطع إلى مكعبات.

نضيف الماء إلى المكونات  و يترك حتى الغليان ونضج اللحم  و يضاف الملح بعد نضج اللحم.

نضيف الأرز المغسول والمصفى من الماء ويترك حتى الغليان.

نهدئ النار على المكونات حتى تمام النضج.

تغرف الكبسة في وعاء التقديم، وتقدم ساخنة وبالهناء والشفاء.
 

طريقة عمل سلطة الدقوس:

قشري الطماطم ثم ضعيها في محضر الطعام لو الخلاط. أضيفي باقي المقادير ثم اهرسيه جيدًا. ضعي في أطباق التقديم وزينيه بأوراق الكزبرة.

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