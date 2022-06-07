فوائد الكرفس المغلي للكلى.. أهمها إزالة السموم

كشفت أغلب الدراسات أن هناك فوائد الكرفس المغلي للكلى؛ حيث يتضمن التطهير أو التخلص من السموم إزالة أطعمة معينة من نظام الشخص الغذائي المصمم لإزالة السموم من الجسم. يمكن أن يتم الحصول على فوائد الكرفس عندما يتم عليه وشربه .





فوائد الكرفس المغلي للكلى





وبالرغم الجسم يقوم بالفعل بعملية تطهير طبيعية الجهاز الهضمي والكبد والكلى والجلد هي المسؤولة عن تكسير السموم من خلال البول أو البراز أو العرق، فإن إدراج الكرفس المغلي في النظام الغذائي يمكن أن يجلب التطهير .

ومن أبرز فوائد الكرفس المغلي للكلى بأن له خصائص مفيدة، وبحسب المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية، تشير الأبحاث المحدودة حول تأثيرات التخلص من السموم والمطهرات إلى أن بعضها قد يؤدي إلى فقدان الوزن الأولي.



ولا يجب إستهلاك الكرفس المغلي بكميات كبيرة، وذلك لأنه يحتوي على أكسالات ، والتي يمكن أن تكون ضارة للكلى عند مستويات عالية جدًا. في إحدى الحالات ، أصيب شخص بأضرار بالغة في كليتيه من خلال شرب الكرفس المغلي.



فوائد الكرفس المغلي



وتشير بعض الأبحاث إلى أن عصير الكرفس يمكن أن يعزز جهاز المناعة. غالبًا ما ينجذب الناس إلى فكرة العصر لأنه يُقال إنه يوفر طريقة سريعة ومرطبة للحصول على الكثير من العناصر الغذائية من الخضروات. في الواقع ، يعد الكرفس مصدرًا مناسبًا لمضادات الأكسدة .



على الرغم من أن الكرفس المغلي يمكن أن يكون مغذيًا ، إلا أنه يبدو أن هناك المزيد من الأدلة العلمية التي تشير إلى أن فوائد عصير الكرفس المغلي للكلي تقتصر في إستخدامه بكميات محدودة؛ حيث يمكن أن يؤثر سلبًا على الجسم.



وقبل البدء في الإستفادة من الكرفس المغلي للكلى، يجب على الأشخاص استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية لتأكيد ما إذا كانوا بحاجة إلى تعديل نظامهم الغذائي أو الكميات المناسبة التي يجب ان يستهلكها من عصير الكرفس المغلي.