دراسة: التلوث السمعي يؤثر على النمو العقلي للطفل

عرضت قناة “العربية”، تقريرا عن التلوث السمعي والضوضاء، وخطورته على الأطفال الصغار.

وأوضحت العربية، في نشرتها، أن دراسة إسبانية جديدة أفادت بعد إجراء فحوصات على أكثر من ٢٠٠٠ طفل بأن الأطفال في المدارس الذين يعانون من الضوضاء فإنهم يصابون بنمو إدراكي أبطأ.

وكشفت الدراسة، عن أن الطفولة هى عملية ضعف ويمكن للمنبهات الخارجية أن تؤثر على العملية السريعة للنمو المعرفي للطفل والذي يحدث قبل المراهقة.

وتابع التقرير أن الدراسة لم تتوصل لأي ضرر يحدث للطفل من ضوضاء المنزل والشارع أكثر ضرر على تركيز وتعلم الطفل.