ميرنا نور الدين تتألق في أحدث ظهور من دبي

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بأطلالة مميزة من دبي، حيث ارتدت بلوزة باللون الأخضر، ودعمت أطلالتها بلوك ميك أب يبرز جمالها وأناقتها.

وتحدثت الفنانة ميرنا نور الدين خلال ندوتها في موقع صدى البلد عن كواليس مشاركتها في مسلسل دائما عامر في رمضان الماضي.

وقالت ميرنا نور الدين: "وافقت على المسلسل منذ البداية فور علمي أنه يناقش قضية التعليم وزاد حبي له بمناقشته قضايا أخرى مثل التنمر".

تابعت: "كنت أقوم بدور فدوى وهي مدرسة موسيقى وتعلمت العزف على احدى الآلات واحببتها للغاية لدرجة إنني كنت أرغب في التعلم بالإجازة على البيانو".