نشرة المرأة والصحة.. علاقة البروكلي بنسبة السكر في الدم.. تعرف على الآثار الضارة للتوتر.. علاج الحموضة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي .

أصبح البرجر والبيتزا ورقائق البطاطس والصودا جزءًا لا مفر منه في حياتنا. بينما لا بأس في تناول الوجبات السريعة في بعض الأحيان وقد يؤدي تناول كميات زائدة من الأطعمة المقلية وغير المرغوب فيها إلى الإصابة بالعديد من المخاطر الصحية فى القلب إليك 3 أطعمة تحافظ على الكوليسترول تحت السيطرة وفقا لموقع بولد سكاى الهندي

إذا كنت تحاول تجنب ارتجاع الحمض أو التخلص من حرقة المعدة بسرعة ، فإليك 5 طرق للتخلص يمكن أن تكون علاجاً نهائياً للحموضة بل وحتى منع الأعراض.

إذا كنت ممن يعانون من السكري يمكن لتناول بعض أنواع الخضراوات في خفض وتنظيم مستويات السكري في الدم والحماية من مضاعفاته فقد يؤدي مرض السكري إلى الفشل الكلوي ومضاعفات القلب والأوعية الدموية.فيما يلي 5 أسباب تجعل البروكلي جزءًا من نظامك الغذائي لمرض السكري اليوم

على الرغم من أن القليل من التوتر لا بأس به فيعد بعض التوتر مفيد بالفعل فهو يمكن أن يرهقك ويجعلك مريضًا عقليًا وجسديًا.

وتعد الخطوة الأولى للسيطرة على التوتر هي معرفة أعراض التوتر فغالبًا ما لا نعلم أننا نتعرض للتوتر حتى نصل إلى نقطة الانهيار.