عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. علاقة البروكلي بنسبة السكر في الدم.. تعرف على الآثار الضارة للتوتر.. علاج الحموضة

السكري
السكري

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي .

3 أطعمة يومية تجعل مستويات الكوليسترول تحت السيطرة.. تعرف عليها

 أصبح البرجر والبيتزا ورقائق البطاطس والصودا جزءًا لا مفر منه في حياتنا. بينما لا بأس في تناول الوجبات السريعة في بعض الأحيان وقد يؤدي تناول كميات زائدة من الأطعمة المقلية وغير المرغوب فيها إلى الإصابة بالعديد من المخاطر الصحية فى القلب إليك 3 أطعمة تحافظ على الكوليسترول تحت السيطرة وفقا لموقع بولد سكاى الهندي 

بـ 5 علاجات سريعة.. تخلص من الحموضة نهائيًا

إذا كنت تحاول تجنب ارتجاع الحمض أو التخلص من حرقة المعدة بسرعة ، فإليك 5 طرق للتخلص يمكن أن تكون علاجاً نهائياً للحموضة بل وحتى منع  الأعراض. 

 

txt

في الأسبوع العالمي لنبض القلب.. حقائق صغيرة معروفة عن قلبك

txt

خبير يحذر من سمنة الأطفال: تؤدي لإصابتهم بمرض السكري

 

يحمي من تلف الخلايا.. علاقة البروكلي بنسبة السكر في الدم

إذا كنت ممن يعانون من السكري يمكن لتناول بعض أنواع الخضراوات في خفض وتنظيم مستويات السكري في الدم والحماية من مضاعفاته فقد يؤدي مرض السكري إلى الفشل الكلوي ومضاعفات القلب والأوعية الدموية.فيما يلي 5 أسباب تجعل البروكلي جزءًا من نظامك الغذائي لمرض السكري اليوم

اضطراب المعدة.. تعرف على الآثار الصحية الخطيرة للتوتر

على الرغم من أن القليل من التوتر لا بأس به فيعد بعض التوتر مفيد بالفعل  فهو يمكن أن يرهقك ويجعلك مريضًا عقليًا وجسديًا.

وتعد الخطوة الأولى للسيطرة على التوتر هي معرفة أعراض التوتر فغالبًا ما لا نعلم أننا نتعرض للتوتر حتى نصل إلى نقطة الانهيار.

 

 

 

 

الكوليسترول الحموضة البروكلي السكر اضطراب المعدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض الذهب مع صعود الدولار بعد رفع الفائدة الأمريكية

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 16-6-2022

شوبير: اتحاد الكرة يقيل إيهاب جلال.. وبوميل الأقرب للمنتخب حال رفض كيروش

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

أسعار الذهب اليوم الخميس 16-6-2022

نونو سانتو يؤكد فشل المفاوضات مع الأهلي لتدريب الفريق| خاص

ارتفع 4 جنيهات.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 16 يونيو 2022

ترشيحاتنا

فتح باب التظلمات لبطاقات التموين الموقوفة بقرار “عدالة اجتماعية”

أخبار التوك شو.. السيسي: أحلام قارتنا لن تتحقق دون موانئ وطيران وسكة حديد.. والتعليم تحدد المسموح والممنوع في امتحانات الثانوية العامة

أوائل إعدادية الأزهر.. فاطمة البنداري: قرأت 6 آلاف كتاب ولا أعرف السوشيال

بعد أنباء إقالته .. كشف حساب إيهاب جلال مع منتخب مصر

ديزني ترفض حذف المشاهد المخلة من فيلم light year .. تفاصيل

الري : مشروع تبطين الترع أفادنا من المياه واستثمرها وحسّن جودة الأراضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

وثائقي Halftime.. جينيفر لوبيز تحتفي بأصولها اللاتينية وتكشف حقيقة مكانتها في هوليوود

يتسببان في عدوى اختراق.. كل ما تريد معرفته عن متحوري أوميكرون الجديدين

وزير الدفاع والفريق أسامة عسكر يلتقيان رئيس الأركان الإماراتي لبحث التعاون العسكري

فيديو

ماحدش هيربيكي غيري.. تفاصيل ضرب مذيعة وسط الدلتا على يد مديرها

كذبة كبيرة.. رعب يجتاح السوشيال ميديا بسبب شكة دبوس.. ما القصة؟ فيديوجراف

الأكثر شهرة على نتفليكس.. تفاصيل الإعلان عن مسلسل لعبة الحبار الجزء الثاني “فيديوجراف”

شاب يرقص على مهرجان بميكروفون المسجد.. ومطالبات للأوقاف بالتدخل.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

اﻟﻤﺰﻳﺪ