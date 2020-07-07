مفاجأة من العيار الثقيل.. كوب من هذا المشروب يتحكم فى السيطرة على سكر الدم

ارتفع معدل إصابة الكثير من الأشخاص بمرض السكر، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول كوب من هذا المشروب يوميا السيطرة على نسبة السكر فى الدم بجانب الأدوية المذكورة من الطبيب.

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كشف موقع هيلثي لاين عن كيف يؤثر الشاي على السيطرة على مرض السكري؟

ووفقا لما نشره الموقع انه يستهلك أكثر من ثلثي سكان العالم ، يعد الشاي أحد أكثر المشروبات شعبية في العالم.

وهناك العديد من أنواع الشاي ، بما في ذلك الشاي الحقيقي المصنوع من أوراق نبات الكاميليا سينينسيس ، والتي تشمل الشاي الأسود والأخضر ، وشاي الأعشاب ، مثل النعناع وشاي البابونج.

وارتبط كل من الشاي الحقيقي وشاي الأعشاب بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية بسبب المركبات النباتية القوية التي تحتوي عليها ، وقد أظهرت الأبحاث أن بعض أنواع الشاي لها خصائص مفيدة بشكل خاص لمرضى السكري.

داء السكري هو مجموعة من الحالات التي تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مزمن الناتج إما عن عدم كفاية إفراز هرمون الأنسولين المنظم لسكر الدم ، أو انخفاض الحساسية للأنسولين ، أو كليهما.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري ، فإن تنظيم السكر في الدم أمر بالغ الأهمية ، واختيار الأطعمة والمشروبات التي تحسن التحكم في نسبة السكر في الدم أمر أساسي.

يعد اختيار المشروبات الخالية من السعرات الحرارية أو المشروبات منخفضة السعرات الحرارية مثل الشاي غير المحلى على المشروبات السكرية مثل الصودا ومشروبات القهوة المحلاة طريقة ممتازة لتحسين التحكم في مرض السكري.

بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي بعض أصناف الشاي على مركبات نباتية تحارب تلف الخلايا وتقلل الالتهاب ومستويات السكر في الدم ، مما يجعلها خيارًا رائعًا لمرضى السكري .

علاوة على ذلك ، يمكن أن يساعد شرب الشاي غير المحلى على إبقاء جسمك رطبًا. الحفاظ على رطوبة الجسم بشكل صحيح ضروري لكل عملية جسدية ، بما في ذلك تنظيم نسبة السكر في الدم.

في الواقع ، تظهر الأبحاث أن الجفاف مرتبط بارتفاع مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري ، مما يبرز أهمية تناول السوائل بانتظام.