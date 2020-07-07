AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مفاجأة من العيار الثقيل.. كوب من هذا المشروب يتحكم فى السيطرة على سكر الدم

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:04 ص
علاج لمرضي السكر
علاج لمرضي السكر
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

ارتفع معدل إصابة الكثير من الأشخاص بمرض السكر، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول كوب من هذا المشروب يوميا السيطرة على نسبة السكر فى الدم بجانب  الأدوية المذكورة من الطبيب.

اقرأ أيضا 

كشف موقع هيلثي لاين عن كيف يؤثر الشاي على السيطرة على مرض السكري؟

ووفقا لما نشره الموقع انه يستهلك أكثر من ثلثي سكان العالم ، يعد الشاي أحد أكثر المشروبات شعبية في العالم.

وهناك العديد من أنواع الشاي ، بما في ذلك الشاي الحقيقي المصنوع من أوراق نبات الكاميليا سينينسيس ، والتي تشمل الشاي الأسود والأخضر ، وشاي الأعشاب ، مثل النعناع وشاي البابونج.

وارتبط كل من الشاي الحقيقي وشاي الأعشاب بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية بسبب المركبات النباتية القوية التي تحتوي عليها ، وقد أظهرت الأبحاث أن بعض أنواع الشاي لها خصائص مفيدة بشكل خاص لمرضى السكري.

داء السكري هو مجموعة من الحالات التي تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مزمن الناتج إما عن عدم كفاية إفراز هرمون الأنسولين المنظم لسكر الدم ، أو انخفاض الحساسية للأنسولين ، أو كليهما.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري ، فإن تنظيم السكر في الدم أمر بالغ الأهمية ، واختيار الأطعمة والمشروبات التي تحسن التحكم في نسبة السكر في الدم أمر أساسي.

يعد اختيار المشروبات الخالية من السعرات الحرارية أو المشروبات منخفضة السعرات الحرارية مثل الشاي غير المحلى على المشروبات السكرية مثل الصودا ومشروبات القهوة المحلاة طريقة ممتازة لتحسين التحكم في مرض السكري.

بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي بعض أصناف الشاي على مركبات نباتية تحارب تلف الخلايا وتقلل الالتهاب ومستويات السكر في الدم ، مما يجعلها خيارًا رائعًا لمرضى السكري .

علاوة على ذلك ، يمكن أن يساعد شرب الشاي غير المحلى على إبقاء جسمك رطبًا. الحفاظ على رطوبة الجسم بشكل صحيح ضروري لكل عملية جسدية ، بما في ذلك تنظيم نسبة السكر في الدم.

في الواقع ، تظهر الأبحاث أن الجفاف مرتبط بارتفاع مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري ، مما يبرز أهمية تناول السوائل بانتظام.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لخفض السكر .. تناول هذا الطبق يوميا لمدة 3 شهور

كيف تعمل أدوية السكر النوع الثاني؟

أهمية الإنسولين فى علاج مرضى السكرى

لتجنب أضراره.. 4 مشروبات احرص على تناولها مع كعك العيد

في عيد الفطر.. أضرار الإفراط في تناول الكحك.. ومشروبات ضرورية لتجنبها.. و4 أشخاص ممنوعون منه

من المكسرات.. وجبة إفطار صحية لمرضى السكر

ترشيحاتنا

في حال فشل تجديده للأهلي .. تعرف على وجهة مروان محسن .. فيديو

دعاء الوضوء من 6 كلمات.. ردده عند الاستنشاق فلا تحرم من الجنة ونعيمها

الذنوب التي لا يغفرها الله .. 3 كبائر ابتعد عنها

أنباء مبشرة.. هذا ما يحدث لمخالطي مصاب بفيروس كورونا في منزل واحد

بـ كاش مايوه.. درة تخطف الأنظار بملابس صيفية

أسد مفترس يخنق ضبعا ضخما حتى الموت ويمزقه بأنيابه .. صور

AdvertisementS

الطاعون الدبلي.. هل وصل إلى مصر وما علاجه؟.. «البيطريين» تجيب

ترضى أبوك يتصور كده!.. لماذا أثارت صور جنازة رجاء الجداوي غضب الجميع؟

5 من ضحايا أحمد بسام زكي: استدرجنا لمنطقة سكنه وقام بهتك عرضنا.. وهددنا بصور حال إنهاء علاقتنا معه

مصر تتجاوز ذروة كورونا.. تراجع الإصابات لأقل من 1000 حالة.. ومستشار الرئيس يكشف السبب

الذنوب التي لا يغفرها الله .. 3 كبائر ابتعد عنها

زاوية لا تتبع الوزارة .. الأوقاف تعلق على واقعة ضرب رجل للمصلين داخل مسجد في البساتين .. شاهد

شاهد..لحظة توثيق هنا الزاهد تعرضها للتحرش من سائقي نقل

ولاية جورجيا الأمريكية تعلن حالة الطوارئ وتنشر الحرس الوطني

لماذا تحرم المشاركة بالربح الثابت بين الأشخاص وتجوز للبنوك؟ دار الإفتاء ترد.. فيديو

دعاء الوضوء من 6 كلمات.. ردده عند الاستنشاق فلا تحرم من الجنة ونعيمها

ما بين التجديد والإنشاءات.. تعرف على مفاجآت نادي الزمالك للجماهير

شاهد .. شخص يدخل مسجدا بالحذاء ويعتدي على المتواجدين بالشومة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه.. درة تخطف الأنظار بملابس صيفية

لغذاء صحي.. طريقة تحضير سلطة المكرونة بالخضار باردة

أسهل طريقة لتحضير شوربة الخرشوف