لا يستحب تناولها .. أضرار القهوة على مرضى السكر

لا يتخلي الجميع عن فنجان القهوة بشكل يومي، وفي رمضان يسارع الكثيرون في إعداد الفهوة بعد الإفطار مباشرة، فهي صحية ومفيدة للمخ والقلب، لكن بالنسبة لمرضى السكر فإن الإفراط في تناول القهوة قد يسبب لهم مشاكل صحية أخرى ، لذا يفضل أن يعتدل مرضى السكري خاصة من النوع 2 في تناول القهوة والاكتفاء بفنجان واحد فقط في اليوم مع تقليل كمية السكر بها .
موقع Healthline الطبي أكد أن تفاعل جسم المصاب بالسكري من النوع 2 مختلف عن السليم، حيث تسبب القهوة رفع نسبة السكر في الدم لهؤلاء الأشخاص، وتقل مستويات الأنسولين في الدم .
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بعد تناول الوجبة وشرب القهوة لدى مرضى السكري من النوع 2، يزيد السكر في الدم ويقل افراز الأنسولين بسبب الكافيين، كما يقوم الكافيين الموجود بالقهوة إلى رفع هرمون الأدرينالين، وهنا يحدث صعوبة معالجة الخلايا للسكر، مع منع إنتاج الأنسولين .
ومن أبرز أضرار القهوة لمرضى السكري، إن الكافيين يؤثر على بروتين اسمه أدينوسين، الذي له دور كبير في إنتاج الأنسولين وطريقة استجابة الخلايا للأنسولين.