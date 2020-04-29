تزيد العطش.. احذر تناول القهوة في وقت السحور

يحرص الجميع على تناول فنجان القهوة في رمضان بعد الإفطار مباشرة ، والبعض يتناول القهوة مرة أخرى في وقت السحور، إلا أن هذه العادة غير صحية رغم الفوائد الصحية للقهوة إلا أن تناولها في وقت متأخر من اليوم تسبب مشاكل صحية عديدة.
موقع healthline كشف أضرار تناول القهوة في وقت متأخر من الليل وهو نفس الوقت الذي نتناول فيه سحور رمضان، لذا يفضل تناولها بعد الإفطار بسعاة وعدم شرب القهوة مرة أخرى ليلًا.
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أضرار تناول القهوة في وقت السحور :
1-القهوة مدرة للبول اي أنها تجعل تتبول كثيرًا على مدار اليوم وبالتالي يفقد الجسم سوائله بشكل سريع مما يجعلك تشعر بالعطش سريعًا خلال نهار رمضان .
2-شرب القهوة في وقت متأخر من الليل يسبب الأرق ويجعلك لا تستطيع ان تحصل على قسط كاف ومريح من النوم بل تجعلك تستيقظ عدة مرات خلال فترة نومك مما يصيبك بالإرهاق مع الصيام .