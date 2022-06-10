خبير يحذر من سمنة الأطفال: تؤدي لإصابتهم بمرض السكري

تعتبر السمنة هي مرض العصر، وذلك لما تسببه من العديد من المشاكل الصحية، وحذر البروفيسور عبدالمعين عيد الأغا، استشاري طب الأطفال والغدد الصماء والسكري بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ، أن السمنة وصلت بين الأطفال إلى 9.3% في سن الدراسة، وهو الامر الذي يدعو للقلق.

مخاطر الإصابة بالسمنة بين الأطفال

وأشار الاغا، إلى نسبة الإصابة بالسمنة بين الأطفال تدعو للقلق، داعيا إلى مضاعفة الجهود التوعوية حتى لا تتوسع دائرة زيادة الوزن بين الأطفال في سن الدراسة، بالإضافة إلى أنها تقع على عاتق الأسرة مسؤولية كبرى للتوعية المبكرة بخطر السمنة لدى الأطفال لتفادي مضاعفاتها السلبية عليهم مستقبلاً.

وتابع الأغا، أن ابرز أسباب انتشار السمنة في المجتمع ترجع إلى العوامل الوراثية، وقلة النشاط الرياضي، والنظام الغذائي غير الصحي، ومشاهدة التلفاز اثناء تناول الطعام، وعادات أكل الأطفال غير الصحية، وعدم التوعية تجاه الأغذية التي يتناولها الطفل ودورها في حدوث السمنة المفرطة.

وأوضح الاغا : "خدمة توصيل الأكلات السريعة للمنازل قد جعلت الأمر أسوأ لأن ذلك شجع الأطفال على تناول الأطعمة غير الصحية، بجانب إلغاء عادة الفطور يوميًا بسبب ضيق الوقت قبل المدرسة والأكل غير المنتظم كماً ونوعاً أي استبدال الوجبات الثلاث بأخرى عديدة متفرقة خلال النهار والتي لا تحتوي على مكونات مغذية بقدر احتوائها على الدهون والسكر".

وأضاف الاغا، إلى أنه : "خلال السنوات الأخيرة انتشرت السمنة بشكل كبير بين فئات الأطفال والبالغين والمراهقين والشباب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مجتمعنا الغالي، ما أدى لزيادة ظهور السكري من النمط الثاني لدى هذه الفئات العمرية، والمؤشرات الرقمية مخيفة، ويرجع السبب الأساس لذلك لانتشار السمنة.

سمنة الأطفال

وتابع الاغا، انه يمكن تجنب الإصابة بالسمنة عند الأطفال عن طريق إتباع النظام غذائي صحي، والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، كالأكلات السريعة التي يتناولها الأطفال، والابتعاد عن تناول الحلويات والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات، وتناول الفواكه والخضراوات بنسبة عالية على مدار اليوم، والتقليل من الجلوس أمام شاشات التلفاز والحاسوب على مدار اليوم، ومن المهم الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، والتي تقلل من السمنة وتساعد على الحفاظ على الجسم من التعرض إليها .

واكد الأغا، بإن ممارسة الرياضة مهما كانت نوعيتها بانتظام تزيد فرصة فقدان الوزن بين الاطفال والكبار، كما أنه عند تقليل عدد السعرات الحرارية التي يستهلكها الأطفال تساهم في إبطاء عملية التمثيل الغذائي لحرق سعرات حرارية أقل، ويمكن أن يساعد النشاط البدني اليومي على تسريع عملية التمثيل الغذائي، مما يعزز الوصول إلى وزن طبيعي أقل؛ حيث أن ممارسة 150 دقيقة من التمارين الرياضية في الأسبوع يساعد على حرق الدهون والسعرات الحرارية وبناء الكتلة العضلية وتقوية القلب والأوعية الدموية .

ونصح الأغا، بممارسة التمارين الرياضية المفيدة لحرق الدهون مثل الركض، لأنه يحرك كل أجزاء الجسم لكن يجب مراقبة معدل ضربات القلب أثناء الركض وحساب معدلها، وأيضًا السباحة التي تساهم في حرق الدهون وفقدان الكثير من السعرات الحرارية، وهناك رياضة المشي السريع؛ حيث انه يساعد في التخلص من دهون الجسم وخاصة البطن، وركوب الدراجة، فذلك يساعد أيضًا على حرق الدهون بسرعة كبيرة وتعزيز صحة الجسم من عدة أمراض، كما أن ممارسة كرة القدم أو كرة السلة يساعد على حرق دهون كثيرة بالجسم.

وشدد الأغا، على عدم تجاهل علاج أي الاطفال التي تعاني من السمنة، لأن زيادة الوزن بإستمرار دون تدخل وتحكم قد تسبب العديد من المشاكل الصحية، لذا لابد أن يخضع للعلاج لدى طبيب التغذية العلاجية، إذ يتم وضع برنامج صحي وغذائي له بجانب ممارسة الرياضة.