يحمي من تلف الخلايا.. علاقة البروكلي بنسبة السكر في الدم

إذا كنت ممن يعانون من السكري يمكن لتناول بعض أنواع الخضراوات في خفض وتنظيم مستويات السكري في الدم والحماية من مضاعفاته فقد يؤدي مرض السكري إلى الفشل الكلوي ومضاعفات القلب والأوعية الدموية.فيما يلي 5 أسباب تجعل البروكلي جزءًا من نظامك الغذائي لمرض السكري اليوم



1- مصدر جيد جدًا للألياف

يعتبر البروكلي مصدرًا جيدًا جدًا للألياف الغذائية. تستغرق الألياف وقتًا طويلاً حتى تتحلل وتهضم ، وهذا يضمن استقلاب الجلوكوز ببطء ، مما يمنع بدوره ارتفاع السكر في الدم المفاجئ.

2. البروكلي منخفض جدا في الكربوهيدرات

تحتوي على مائة جرام من البروكلي فقط على 7 جرامات من الكربوهيدرات. وفقًا للخبراء ، يجب على مرضى السكر اختيار نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات لأنه يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

3. المؤشر الجلايسيمي

البروكلي مثاليًا لمرضى السكر. المؤشر الجلايسيمي (GI) هو ترتيب نسبي للكربوهيدرات في الأطعمة وفقًا لكيفية تأثيرها على مستويات السكر في الدم.

يُنصح بتضمين المزيد من الأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي (أقل من 55) في نظامك الغذائي لمرض السكري ، حيث تستغرق هذه الأطعمة وقتًا طويلاً في التمثيل الغذائي وتسبب إطلاقًا تدريجيًا للسكر.

يحتوي البروكلي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض جدًا وهو 15 ، مما يجعله مناسبًا لمرضى السكر



4. البروكلي منخفض جدًا في السعرات الحرارية

وغني بمضادات الأكسدة والمعادن التي تساعد في العديد من وظائف الجسم. غالبًا ما يصاحب مرض السكري زيادة في الوزن ، ولهذا ينصح مرضى السكر بتضمين المزيد من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية والمغذية في نظامهم الغذائي.

5. يحمى من تلف الخلايا

وفقًا لاستشاري التغذية ، الدكتور روبالي داتا ، غالبًا ما يشكو مرضى السكر من الأضرار التي تلحق بالأوعية الدموية. في دراسة معملية نُشرت في مجلة "Diabetes" عام 2008 ، وجد فريق من الباحثين أن الكبريتوفان الموجود في البروكلي يحمي من هذا النوع من تلف الخلايا.