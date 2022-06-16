عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يحمي من تلف الخلايا.. علاقة البروكلي بنسبة السكر في الدم

السكري
السكري

إذا كنت ممن يعانون من السكري يمكن لتناول بعض أنواع الخضراوات في خفض وتنظيم مستويات السكري في الدم والحماية من مضاعفاته فقد يؤدي مرض السكري إلى الفشل الكلوي ومضاعفات القلب والأوعية الدموية.فيما يلي 5 أسباب تجعل البروكلي جزءًا من نظامك الغذائي لمرض السكري اليوم


1- مصدر جيد جدًا للألياف

يعتبر البروكلي مصدرًا جيدًا جدًا للألياف الغذائية. تستغرق الألياف وقتًا طويلاً حتى تتحلل وتهضم ، وهذا يضمن استقلاب الجلوكوز ببطء ، مما يمنع بدوره ارتفاع السكر في الدم المفاجئ.

2. البروكلي منخفض جدا في الكربوهيدرات

 تحتوي على مائة جرام من البروكلي فقط على 7 جرامات من الكربوهيدرات. وفقًا للخبراء ، يجب على مرضى السكر اختيار نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات لأنه يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

3. المؤشر الجلايسيمي

 البروكلي مثاليًا لمرضى السكر. المؤشر الجلايسيمي (GI) هو ترتيب نسبي للكربوهيدرات في الأطعمة وفقًا لكيفية تأثيرها على مستويات السكر في الدم. 

يُنصح بتضمين المزيد من الأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي (أقل من 55) في نظامك الغذائي لمرض السكري ، حيث تستغرق هذه الأطعمة وقتًا طويلاً في التمثيل الغذائي وتسبب إطلاقًا تدريجيًا للسكر.
يحتوي البروكلي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض جدًا وهو 15 ، مما يجعله مناسبًا لمرضى السكر

متوفر في كل منزل .. البروكلي يخفض مستوى السكر في الدم

البروكلي والكبدة.. أفضل 6 أطعمة تحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك


4. البروكلي منخفض جدًا في السعرات الحرارية 

وغني بمضادات الأكسدة والمعادن التي تساعد في العديد من وظائف الجسم. غالبًا ما يصاحب مرض السكري زيادة في الوزن ، ولهذا ينصح مرضى السكر بتضمين المزيد من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية والمغذية في نظامهم الغذائي.

 

5. يحمى من تلف الخلايا

وفقًا لاستشاري التغذية ، الدكتور روبالي داتا ، غالبًا ما يشكو مرضى السكر من الأضرار التي تلحق بالأوعية الدموية. في دراسة معملية نُشرت في مجلة "Diabetes" عام 2008 ، وجد فريق من الباحثين أن الكبريتوفان الموجود في البروكلي يحمي من هذا النوع من تلف الخلايا.

السكري الخضراوات تنظيم مستويات السكري مرض السكري الكربوهيدرات البروكلي تلف الخلايا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

انخفاض الذهب مع صعود الدولار بعد رفع الفائدة الأمريكية

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 16-6-2022

| أسعار الذهب اليوم الخميس 16-6-2022

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الخميس 16-6-2022

شوبير: اتحاد الكرة يقيل إيهاب جلال.. وبوميل الأقرب للمنتخب حال رفض كيروش

سويسرا تعلن إغلاق مجالها الجوي وإلغاء جميع الرحلات في مطار جنيف

ارتفع 4 جنيهات.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 16 يونيو 2022

موضوعات متعلقة

أهمها البروكلي.. أطعمة وأعشاب تقي من السرطان

تعرف على فوائد وأضرار البروكلى

ترشيحاتنا

محافظ البنك المركزي: قمنا بضخ أموال كثيرة بقطاعات الاقتصاد لمواجهة جائحة كورونا

وزير الإسكان في تنزانيا لمتابعة سير العمل بمشروع سد ومحطة جوليوس نيريري

15 كلمة رددهم عندما تنظر للمرآة .. ذكر مأثور عن النبي

مصر والاتحاد الأوروبي.. تعاون ممتد لسنوات طوال الاقتصاد يسيطر على 40% منه

برلماني : تسعير الأرز أفضل طريقة لمواجهة ارتفاع أسعاره

كيفين سبيسي.. اليوم| محاكمة أسطورة التمثيل الأمريكية بتهمة الاعتداء الجنسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع والفريق أسامة عسكر يلتقيان رئيس الأركان الإماراتي لبحث التعاون العسكري

مواقف مضحكة ومروعة التقطتها الكاميرا من حفلات زفاف حول العالم

علاج ألم العين واحمرارها في المنزل.. بالزيوت والأعشاب

أساطير مناطق أمريكية مرعبة شكلت بداية سينما هوليوود.. تعرف عليها

فيديو

شاب يرقص على مهرجان بميكروفون المسجد.. ومطالبات للأوقاف بالتدخل.. فيديوجراف

بعد ادعاءات سيدة المنوفية .. التضامن ترد على الفيديو المتداول "فيديوجراف"

حزن في العائلة.. وفاة جد محمد صلاح .. فيديو جراف

مد أوروبا بالغاز المصري.. توقيع مذكرة تعاون بين القاهرة والاتحاد الأوروبي |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ