دراسة: النظام الغذائي الغني بالألياف يساعد في محاربة مقاومة المضادات الحيوية

أظهرت دراسة أن البالغين الأصحاء الذين يتبعون نظامًا غذائيًا متنوعًا ، مع ما لا يقل عن 8-10 جرام من الألياف القابلة للذوبان مثل الحبوب والفاصوليا والعدس والمكسرات وبعض الفواكه والخضروات يوميًا ، لديهم عدد أقل من الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية في أحشائهم.

تعد الميكروبات التي لها مقاومة للعديد من المضادات الحيوية الشائعة الاستخدام مثل التتراسيكلين والأمينوجليكوزيد مصدرًا مهمًا للمخاطر بالنسبة للأشخاص في جميع أنحاء العالم ، ويساعد تناول الألياف على التخلص منها.

وتعتمد مقاومة مضادات الميكروبات لدى البشر بشكل كبير في ميكروبيوم أمعائهم ، والنتائج تؤدي مباشرة إلى فكرة أن تعديل النظام الغذائي المليء بالألياف يمكن أن يكون سلاحًا جديدًا في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات.

والنظام الغذائي المتنوع ، والمليء بالألياف ، وفي الدراسة ، التي نُشرت في مجلة mBio ، وجد الباحثون أن تناول نظام غذائي بانتظام يحتوي على مستويات أعلى من الألياف ومستويات أقل من البروتين ، وخاصة من لحم البقر ولحم الخنزير ، كان مرتبطًا بشكل كبير بمستويات أقل من الجينات المقاومة لمضادات الميكروبات .