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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة: النظام الغذائي الغني بالألياف يساعد في محاربة مقاومة المضادات الحيوية

الألياف
الألياف

أظهرت دراسة أن البالغين الأصحاء الذين يتبعون نظامًا غذائيًا متنوعًا ، مع ما لا يقل عن 8-10 جرام من الألياف القابلة للذوبان مثل الحبوب والفاصوليا والعدس والمكسرات وبعض الفواكه والخضروات يوميًا ، لديهم عدد أقل من الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية في أحشائهم.

 

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تعد الميكروبات التي لها مقاومة للعديد من المضادات الحيوية الشائعة الاستخدام مثل التتراسيكلين والأمينوجليكوزيد مصدرًا مهمًا للمخاطر بالنسبة للأشخاص في جميع أنحاء العالم ، ويساعد تناول الألياف على التخلص منها.

وتعتمد مقاومة مضادات الميكروبات لدى البشر بشكل كبير في ميكروبيوم أمعائهم ، والنتائج تؤدي مباشرة إلى فكرة أن تعديل النظام الغذائي المليء بالألياف يمكن أن يكون سلاحًا جديدًا في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات. 

والنظام الغذائي المتنوع ، والمليء بالألياف ، وفي الدراسة ، التي نُشرت في مجلة mBio ، وجد الباحثون أن تناول نظام غذائي بانتظام يحتوي على مستويات أعلى من الألياف ومستويات أقل من البروتين ، وخاصة من لحم البقر ولحم الخنزير ، كان مرتبطًا بشكل كبير بمستويات أقل من الجينات المقاومة لمضادات الميكروبات .

الألياف المضادات الحيوية النظام الغذائي المتنوع مضادات الميكروبات ​​​​​​​health

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