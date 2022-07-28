محافظ المنيا يشهد احتفال مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الاحتفالية التي أقامتها مديرية الأوقاف، بمناسبة رأس السنة الهجرية 1444هـ، والتي أقيمت بمسجد سيدي أحمد الفولي، بمدينة المنيا.

حضر الاحتفالية، اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، والدكتور حسانين عبد الحكم، وكيل وزارة الأوقاف، وعددٍ من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، ورجال الدين من الوعظ والأزهر والأوقاف بالمحافظة، وعددٍ من أبناء المحافظة.

هنأ المحافظ أهالي المنيا والشعب المصري، والأمة الإسلامية، بتلك المناسبة العطرة، متمنيًا أن يكون عام خير وبركة ورخاء على مصر بأكملها، مؤكداً أن احتفالنا بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يحمل لنا دروسا عظيمة، نستلهم منها إرادة الصمود والايمان والتضحية، لتحقيق الأمن والاستقرار لوطننا الغالي في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودافعاً قوياً لبذل المزيد من الجهد لتحقيق التنمية والازدهار للوصول لحياة كريمة لكافة المواطنين.

كما شملت فعاليات الاحتفال، تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وابتهالات دينية، ثم كلمة للدكتور حسانين عبد الحكم، وكيل وزارة أوقاف المنيا، تناول فيها الدروس المستفادة من الهجرة النبوية، وأثرها في حياة المسلمين، مؤكدًا أن الهجرة لم تكن انتقالًا ماديًا من مكة إلى المدينة فحسب، ولكن الهجرة لها معاني ودروس كثيرة منها، الصبر على البلاء، وكيف صبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وصحابته على إزاء قومهم، كذلك من أهم الدروس هو حفظ الله لرسوله الكريم وحمايته فبعد الصبر نصر وبعد العسر يسر، كما نتعلم منها مبادئ الأخوة والإيثار، والحب والعمل والسعي والكد، إلى جانب الدور الهام للمرأة المسلمة في ذلك الحدث الجليل.