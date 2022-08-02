التائب فارس حميدة يصل إلى المليون الأول بعد تخليه عن أغاني المهرجانات|تفاصيل

تمكن فارس حميدة من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلي مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” من خلال أولى أنشوداته الدينية تحت اسم «العليل – فكيف السبيل إلى أن أتوب».

حيث حققت أولى أنشوداته الدينية تحت اسم «العليل – فكيف السبيل إلى أن أتوب ما يزيد عن 800 الف مشاهدة فى غضون 3 أيام .

وشارك فارس حميدة، ابتهالاته على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» وقناته الخاصة على موقع «يوتيوب»، حيث طرح فارس الذي كان معروفا بغناء المهرجانات أمس أولى أنشوداته الدينية تحت اسم «العليل – فكيف السبيل إلى أن أتوب»

وعلق فارس حميدة، قائلا: «مع بداية عام هجري جديد نبدأ نحن بداية جديدة فى عالم مليء بالخير والصالحين وهو عالم الدعوة الى الله، ونسأل الله الإخلاص في العمل»، والأنشودة من كلمات عبد الرحمن العامري، وتوزيع محمد بدر، وتصوير مودي رجب.

أثار مطرب المهرجانات فارس حميدة، حالة من الجدل على مواقع السوشيال ميديا، وتصدر محركات البحث بعد توبته، وتحوله إلى الإنشاد الديني، حيث أكد صاحب أغنية مفيش صاحب يتصاحب، أنه ترك الفن بشكل نهائي، وتاب إلى الله.

نشر فارس حميدة، توبته، والعزم على تقديم الأناشيد الدينية فقط خلال الفترة المقبلة، مطالبًا من الجميع عدم مشاركة أغانيه السابقة.

وشارك فارس حميدة أنشودته الجديدة التي تحمل عنوان “العليل”، عبر قناته الخاصة على موقع “يوتيوب”، من كلمات عبد الرحمن العامري.

سر اعتزال حميدة

أعلن فارس حميدة توبته عن غناء المهرجانات، بسبب وفاة أحد أعضاء فرقته في سن صغيرة، وهو زيكا عامل الدي جي، ليقرر الباقون ومنهم فارس حميدة، عدم استكمال مشوارهم الفني.

ومن خلال بوابة الانشاد الديني؛ عاد فارس من جديد ليتصدر محركات البحث، بعد إطلاق أنشودته الدينية الجديدة، وإعلانه اعتزال الفن بشكل نهائي دون رجعة.