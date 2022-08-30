رئيس مصنع 27 الحربي: أسعى لإحياء عدد من الصناعات وإدخال منتجات جديدة

أبدت المهندسة دينا عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية «مصنع 27 الحربي»، سعادتها بثقة وزير الإنتاج الحربي في قرار تعيينها، مؤكدة أنها سوف تحرص على إثبات أن هذه الثقة في محلها، وستشهد الفترة القادمة وضع خطط للتطوير والارتقاء بشركة شبرا للصناعات الهندسية بالشكل الذي يليق بمكانة الإنتاج الحربي، و أنها ستسعى لإحياء عدد من الصناعات داخل الشركة وتصنيع منتجات جديدة تلبي احتياجات المواطن المصري.

وأكدت المهندسة دينا عبد المنعم، أن إيمان القيادة السياسية بقدرات المرأة المصرية هو السبب في أن تصل إلى هذه المكانة المتميزة في المجتمع، وأننا نعيش عصرًا ذهبيًا فى ظل الاهتمام الكبير والبارز الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين المرأة فى مختلف المجالات ومساندة حقوقها، ففي عهده استطاعت المرأة الحصول على أعلى المناصب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحققت مصر طفرة في تعزيز سبل المساواة بين الجنسين في العمل ومختلف نواحي الحياة، مشددة على أن المرأة المصرية أثبتت أنها قادرة على التغيير والقيادة وأنها الكفة التي تزن الميزان، وأن الجمهورية الجديدة بالفعل تعطي مساحة الجميع وتفتح أبوابا مختلفة ولأول مرة.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة الشركة (مصنع 27 الحربي)، أن تعيينها جاء وفقاً للكفاءة المهنية وهو ما حرصت على تعزيزه منذ التحاقها للعمل بالوزارة عن طريق مسابقة للتوظيف، قائلة: "أنا سعيدة أني اليوم أعطي مثالاً ونموذجاً إيجابياً لابنتيّ ودليلاً على أنه يمكن للمرأة أن تنجح وتتحمل المسئولية وتصل لمختلف المناصب عندما تتفانى في عملها وتخلص له والأهم أن تصقل مهاراتها وخبراتها بالعلم والتدريب العملي".

الفترة القادمة ستشهد وضع خطط للتطوير والارتقاء بالشركة

وأشارت إلى أن الفترة القادمة ستشهد وضع خطط للتطوير والارتقاء بشركة شبرا للصناعات الهندسية بالشكل الذي يليق بمكانة الإنتاج الحربي، وسيتم السعي لإحياء عدد من الصناعات داخل الشركة وتصنيع منتجات جديدة تلبي احتياجات المواطن المصري، مع الحرص على تنفيذ توجيهات الوزير بالتكامل مع مختلف شركات الإنتاج الحربي الشقيقة، وأضافت أنها ستكمل مسيرة رؤساء مجالس الإدارة الذين سبقوها في تولي رئاسة الشركة والذين كان آخرهم المهندس/ مدحت شكري والذي تولى رئاسة مجلس إدارة (27 الحربي) في الفترة من 19/10/2015 إلى 20/8/2022 والمهندس/ عبد المنعم هنداوي في الفترة من 17/2/2015 إلى 8/10/2015.