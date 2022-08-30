عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس مصنع 27 الحربي: أسعى لإحياء عدد من الصناعات وإدخال منتجات جديدة

المهندسة دينا عبد
المهندسة دينا عبد المنعم

أبدت المهندسة دينا عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية «مصنع 27 الحربي»،  سعادتها بثقة وزير الإنتاج الحربي في قرار تعيينها، مؤكدة أنها سوف تحرص على إثبات أن هذه الثقة في محلها، وستشهد الفترة القادمة وضع خطط للتطوير والارتقاء بشركة شبرا للصناعات الهندسية بالشكل الذي يليق بمكانة الإنتاج الحربي، و أنها ستسعى لإحياء عدد من الصناعات داخل الشركة وتصنيع منتجات جديدة تلبي احتياجات المواطن المصري.

txt

وزير الإنتاج الحربى يعيّن دينا عبد المنعم رئيساً لشركة شبرا للصناعات الهندسية

txt

دينا عبد المنعم: القيادة السياسية صادقة تماماً في تمكين المرأة والشباب

وأكدت المهندسة دينا عبد المنعم، أن إيمان القيادة السياسية بقدرات المرأة المصرية هو السبب في أن تصل إلى هذه المكانة المتميزة في المجتمع، وأننا نعيش عصرًا ذهبيًا فى ظل الاهتمام الكبير والبارز الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين المرأة فى مختلف المجالات ومساندة حقوقها، ففي عهده استطاعت المرأة الحصول على أعلى المناصب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحققت مصر طفرة في تعزيز سبل المساواة بين الجنسين في العمل ومختلف نواحي الحياة، مشددة على أن المرأة المصرية أثبتت أنها قادرة على التغيير والقيادة وأنها الكفة التي تزن الميزان، وأن الجمهورية الجديدة بالفعل تعطي مساحة الجميع وتفتح أبوابا مختلفة ولأول مرة.

txt

دينا عبد المنعم: القيادة السياسية صادقة تماماً في تمكين المرأة والشباب

txt

دينا عبد المنعم: الجمهورية الجديدة تقوم على مبادئ أبرزها دعم تكافؤ الفرص

وأوضحت رئيس مجلس إدارة الشركة (مصنع 27 الحربي)، أن تعيينها جاء وفقاً للكفاءة المهنية وهو ما حرصت على تعزيزه منذ التحاقها للعمل بالوزارة عن طريق مسابقة للتوظيف، قائلة: "أنا سعيدة أني اليوم أعطي مثالاً ونموذجاً إيجابياً لابنتيّ ودليلاً على أنه يمكن للمرأة أن تنجح وتتحمل المسئولية وتصل لمختلف المناصب عندما تتفانى في عملها وتخلص له والأهم أن تصقل مهاراتها وخبراتها بالعلم والتدريب العملي".

الفترة القادمة ستشهد وضع خطط للتطوير والارتقاء بالشركة

وأشارت إلى أن الفترة القادمة ستشهد وضع خطط للتطوير والارتقاء بشركة شبرا للصناعات الهندسية بالشكل الذي يليق بمكانة الإنتاج الحربي، وسيتم السعي لإحياء عدد من الصناعات داخل الشركة وتصنيع منتجات جديدة تلبي احتياجات المواطن المصري، مع الحرص على تنفيذ توجيهات الوزير بالتكامل مع مختلف شركات الإنتاج الحربي الشقيقة، وأضافت أنها ستكمل مسيرة رؤساء مجالس الإدارة الذين سبقوها في تولي رئاسة الشركة والذين كان آخرهم المهندس/ مدحت شكري والذي تولى رئاسة مجلس إدارة (27 الحربي) في الفترة من 19/10/2015 إلى 20/8/2022 والمهندس/ عبد المنعم هنداوي في الفترة من 17/2/2015 إلى 8/10/2015.

دينا عبد المنعم الانتاج الحربى شركات الإنتاج الحربي المرأة المصرية القيادة السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا مباشر الأن (4-0) في الدوري

أسعار البنزين الجديدة في مصر.. التوقعات تصدم المصريين قبل إعلان أكتوبر

صورة جابت أجلهم.. حادث حريق الإسكندرية يثير السوشيال ميديا

هزيل ومنهار.. تفاصيل حالة قاتل نيرة أشرف بعد 70 يوما داخل السجن

صرخة أم في الزاوية الحمراء: زوجي عاشر بنتي القاصر لمدة 60 شهر

خليفة سواريش.. مفاجأة بشأن موقف كيروش من تدريب الأهلي |خاص

هيلبس أبيض| صور مسربة لقميص الأهلي الجديد تثير الجدل.. ما حقيقتها ؟

تقارير سعودية: التعاون يستغنى عن مصطفى فتحي لـ الأهلي

ترشيحاتنا

أرخص سيارة من مرسيدس موديل 2022 فى السوق المصرى

الدولار لا يهدأ.. ارتفاع في العملة الخضراء اليوم |وخبير يعدد الأسباب

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. الرابط والكليات المتاحة لطلاب القسم الأدبي

خبير طاقة: ظهر يعد أكبر حقل غاز موجود في منطقة شرق المتوسط.. فيديو

إنقاذ دمياط من كارثة.. السيطرة على حريق مصنع تنر داخل منطقة سكنية

وزير المالية: استطعنا الهبوط بالدين لـ 80.5% وارتفع بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جريئة.. شاهد| مريم أوزرلي تخضع لجلسة تصوير جديدة

بفستان قصير.. جويل مردينيان تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

بعد تصدرها تريند جوجل.. أجرأ إطلالات هيفاء وهبي

بالأبيض.. ياسمين الخطيب تشارك متابعيها صورا جديدة لها

فيديو

فتاة تستغيث بالدموع بسبب مطعم شاورما لإسعاد والدها.. ماذا فعلت؟

وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ المهام المكلفة بها

لتجنب الكوارث الصحية ..خبيرة تغذية توضح الطريقة الأمثل لتجميد الثمار

التعليم باظ.. هجوم عنيف على مدرس لغة عربية بسبب أغنية عود البطل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

اﻟﻤﺰﻳﺪ