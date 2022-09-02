العين يستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري الإماراتي بالتعادل مع عجمان

استهل العين حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإماراتي لكرة القدم، بالتعادل مع مضيفه عجمان 1 / 1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الأولى من المسابقة.

وتقدم العين عن طريق مدافعه البرازيلي إريك في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك علي مدن التعادل لعجمان في الدقيقة 60.

وضمن منافسات المرحلة ذاتها، تغلب فريق البطائح على مضيفه اتحاد كلباء 2 / صفر.

وتقدم البطائح، الصاعد الجديد للدوري الإماراتي، في الدقيقة السابعة عن طريق رودريجيز لورينسي، قبل أن يضيف جواو نوفايس الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.