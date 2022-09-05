طريقة عمل المكرونة بالتونة بالنكهة اللبنانية

تعد المكرونة بالتونة من الأكلات الشهية والخفيفة التى تستطيع ربة الأسرة تحضيرها فى المنزل بسرعة ولكن اللبنانيين يقومون بإعدادها بنكهية خاصة

نقدم لكم طريقة عمل المكرونة بالتونة والمستردة بخطوات ماجي حبيب مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير المكرونة بالتونة والمستردة

1 كيس مكرونة

1 علبة تونة

زيتون أسود صحيح

مستردة

ماء

زيت زيتون

كابرى

طريقة عمل المكرونة بالتونة والمستردة

* اسلقي المكرونة فى حلة بها ماء مغلى مع ملح واتركيها حتى النضج ثم تصفي من الماء .

* ضعي زيت فى طاسة أخرى على النار وضيفي فيها خلطة التونة بالمستردة والزيتون والكابري ونقلبهم على بعض وتقدم المكرونة بالتونة ساخنة .