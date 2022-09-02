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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

سر لخبطة أحوال أصحاب برج الجدي دائما.. و3 حلول تغيير حياتهم 180 درجة

مواليد برج الجدي
مواليد برج الجدي

قالت الدكتورة سها عيد، خبيرة الطاقة ، إن مواليد برج الجدي من أكثر الأشخاص الذين يتأثرون بالطاقة السلبية والحسد بشكل سريع؛ وهو ما يتسبب فى معاناتهم من مشاكل كثيرة .

وأوضحت “ سها” أن مواليد برج الجدي يتعرضون كثيرا إلى نفثٍ من أناس حاقدين ينظرون إليهم ويترقبون كل ما حولهم، من جاه، ومال، ومهارات، ونجاح؛ مما يجعلهم يعانون من الحسد المتكرر.

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وأضافت “ سها” أن مواليد برج الجدي يخشى عليهم من التعرض للأذى بسبب نفث الجان خصوصا في الأماكن المظلمة لذا يجب على مواليد برج الجدي الإكثار من الذكر والقرآن فى هذه الأماكن وعدم الشعور بالخوف، وخصوصا إذا كانت الليلة كالحة سوداء.

وكشفت “سها” أن مواليد برج الجدي يتغير حالهم في لمحة البصر فى الليالي التي يكن فيها القمر غير مكتمل والهلال صغير فيكونون فى أولها سعداء مسرورين، وفجأة يعانون من الحزن والغم فى آخرها.

الحزن والهم
الحزن والهم

وحذرت "سها"، مواليد برج الجدي، من قول الأشياء الجيدة التي يمتلكونها، لأي شخص؛ لأنهم حينما يفعلون ذلك؛ تفسد الأمور لديهم، ويعانون من الأوجاع والآلام من الرأس إلى الأقدام.

ونصحت مواليد برج الجدي أيضا، بقراءة القرآن والأذكار على الماء، وإذا توفر ماء زمزم؛ فهو أقوى فى التأثير، ويتم تناوله يوميا لمدة 7 أيام فى المساء، وفي اليوم الأخير يتم مسح جميع أعضاء الجسم بالماء وحينها تشفى.

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