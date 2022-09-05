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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. تسريب صورة عارية لفنانة شهيرة.. ضربة موجعة لكهربا من الأهلي.. طليقة الفيشاوي تثير الجدل من جديد

حدث ليلا
حدث ليلا

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها تسريب صورة عارية لفنانة شهيرة ومقتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين في عمليات طعن بكندا. 

وزير التموين: طلب صندوق النقد رفع الدعم شائعة مغرضة

وضمن ما حدث ليلا ، حل الدكتور على المصيلحى، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، ضيفا ببرنامج حديث القاهرة ، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، للحديث عن سبب اضطراب أسعار السلع وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية علي مخزون القمح وحقيقة رفع الدعم عن المواطنين

مصدر أمني ينفي وفاة شخص داخل محبسه بقسم البساتين نتيجة تعرضه للتعذيب

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن مزاعم حول وفاة أحد الأشخاص داخل محبسه بقسم شرطة البساتين بالقاهرة نتيجة تعرضه للتعذيب. وأوضح المصدر أن ما تم تناوله فى هذا الشأن عارٍ من الصحة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المذكور تم حبسه إحتياطياً بتاريخ 23-8-2022

 

هبة قطب: المرأة غير مجبرة على أعمال المنزل ويفضل الراجل يجيب خدامة

قالت الدكتورة هبة قطب استشاري الصحة الجنسية والعلاقات الزوجية، إنها مازالت عند رأيها بأنه لا يوجد سند شرعي أو قانوني يجبر المرأة علي القيام بالأعمال

 

مناصرة لحريات المرأة.. معلومات عن فاطمة بن سعيدان بعد تسريب صورتها عارية

وضمن ما حدث ليلا  تصدرت الفنانة التونسية فاطمة بن سعيدان مؤشرات البحث بعد تسريب صورة لها عارية ؛ بعد ان خان المصور الأمانة .

أول ظهور بعد الفوز.. نقيب المحامين الجديد: الاستعانة بشيوخ المهنة وتحسين المعاش

أكد عبد الحليم علام٫ نقيب المحامين الجديد٫ أنه سيتم الاستعانة بشيوخ المهنة والعمل على تعديل قانون المحاماة في أقرب وقت.

طقس اليوم| تحذيرات للمصيفين على الشواطئ وأمطار متوقعة بهذه المناطق

وضمن ما حدث ليلا  ، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من طقس اليوم، الاثنين، سوف يشهد مسطح البحر المتوسط، نشاط للرياح الشمالية.

صاحب «كبدة البرنس» بعد غلق المطعم: لازم ألم نفسي

علق ناصر البرنس، مالك مطعم كبدة البرنس، بمنطقة إمبابة، بمحافظة الجيزة، على غلق مطعمه.وتابع ، مالك مطعم كبدة البرنس : جت حملة مكبرة من المحافظة والأمن بسبب شكاوى ، بقالي 30 بفرش بالليل ومكنش في مشاكل.

شاب يتقدم لخطبة فتاه في حفل محمد حماقي بالإسكندرية.. تفاصيل

وضمن ما حدث ليلا  ، قام شاب بمفاجأة حبيبته حيث تقدم لخطوبتها في حفل محمد حماقي بالإسكندرية. وتوقف محمد حماقي، الغناء قائلاً: إيه ده خطوبة.. بجد فرحتوني وربنا يوفقكم وما تنسوش تعزموني في الفرح ، وقام بإهدائهم أغنية قدام الناس .

خبرة ولا خام.. طليقة أحمد الفيشاوي تكشف عن صفة تحبها بالرجل

أجابت ندى الكامل - طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - على تساؤلات متابعيها من خلال جلسة أسئلة عبر ستوري حسابها الخاص بتطبيق إنستجرام.

بعد اتمام التعاقد.. رئيس البنك الأهلي يكشف حقيقة طرد ابوجبل من مكتبه.. فيديو

قال أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، إن النادي ناقش مع الجهاز الفني بقيادة خالد جلال، احتياجات الفريق بعد انتهاء الموسم مباشرة.

مش قصتنا .. ضربة موجعة لـ كهربا من النادي الأهلي بسبب الزمالك

أكد أحمد حسام ميدو، أن الأهلي أبلغ محمود عبد المنعم كهربا، بعدم دفع الغرامة الموقعة عليه في أزمته مع نادي الزمالك.

 

مقتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين في عمليات طعن بكندا

وضمن ما حدث ليلا  ، أعلنت الشرطة الكندية مقتل 10 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين في عمليات طعن في مقاطعة ساسكاتشوان.

هاجم بايدن والـFBI ووزارة العدل.. خطاب جديد لترامب يشعل الصراع الداخلي

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الحالي بايدن بأنه “عدو للدولة”، وذلك ردًا على خطاب وصف فيه بايدن الجمهوريين المتأثرين بترامب بأنهم “تهديد” للديمقراطية في الولاياتل المتحدة.

 

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