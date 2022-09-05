حدث ليلا.. تسريب صورة عارية لفنانة شهيرة.. ضربة موجعة لكهربا من الأهلي.. طليقة الفيشاوي تثير الجدل من جديد

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها تسريب صورة عارية لفنانة شهيرة ومقتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين في عمليات طعن بكندا.

وضمن ما حدث ليلا ، حل الدكتور على المصيلحى، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، ضيفا ببرنامج حديث القاهرة ، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، للحديث عن سبب اضطراب أسعار السلع وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية علي مخزون القمح وحقيقة رفع الدعم عن المواطنين

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن مزاعم حول وفاة أحد الأشخاص داخل محبسه بقسم شرطة البساتين بالقاهرة نتيجة تعرضه للتعذيب. وأوضح المصدر أن ما تم تناوله فى هذا الشأن عارٍ من الصحة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المذكور تم حبسه إحتياطياً بتاريخ 23-8-2022

قالت الدكتورة هبة قطب استشاري الصحة الجنسية والعلاقات الزوجية، إنها مازالت عند رأيها بأنه لا يوجد سند شرعي أو قانوني يجبر المرأة علي القيام بالأعمال

وضمن ما حدث ليلا تصدرت الفنانة التونسية فاطمة بن سعيدان مؤشرات البحث بعد تسريب صورة لها عارية ؛ بعد ان خان المصور الأمانة .

أكد عبد الحليم علام٫ نقيب المحامين الجديد٫ أنه سيتم الاستعانة بشيوخ المهنة والعمل على تعديل قانون المحاماة في أقرب وقت.

وضمن ما حدث ليلا ، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من طقس اليوم، الاثنين، سوف يشهد مسطح البحر المتوسط، نشاط للرياح الشمالية.

علق ناصر البرنس، مالك مطعم كبدة البرنس، بمنطقة إمبابة، بمحافظة الجيزة، على غلق مطعمه.وتابع ، مالك مطعم كبدة البرنس : جت حملة مكبرة من المحافظة والأمن بسبب شكاوى ، بقالي 30 بفرش بالليل ومكنش في مشاكل.

وضمن ما حدث ليلا ، قام شاب بمفاجأة حبيبته حيث تقدم لخطوبتها في حفل محمد حماقي بالإسكندرية. وتوقف محمد حماقي، الغناء قائلاً: إيه ده خطوبة.. بجد فرحتوني وربنا يوفقكم وما تنسوش تعزموني في الفرح ، وقام بإهدائهم أغنية قدام الناس .

أجابت ندى الكامل - طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - على تساؤلات متابعيها من خلال جلسة أسئلة عبر ستوري حسابها الخاص بتطبيق إنستجرام.

قال أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، إن النادي ناقش مع الجهاز الفني بقيادة خالد جلال، احتياجات الفريق بعد انتهاء الموسم مباشرة.

أكد أحمد حسام ميدو، أن الأهلي أبلغ محمود عبد المنعم كهربا، بعدم دفع الغرامة الموقعة عليه في أزمته مع نادي الزمالك.

وضمن ما حدث ليلا ، أعلنت الشرطة الكندية مقتل 10 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين في عمليات طعن في مقاطعة ساسكاتشوان.

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الحالي بايدن بأنه “عدو للدولة”، وذلك ردًا على خطاب وصف فيه بايدن الجمهوريين المتأثرين بترامب بأنهم “تهديد” للديمقراطية في الولاياتل المتحدة.