هاجم بايدن والـFBI ووزارة العدل.. خطاب جديد لترامب يشعل الصراع الداخلي

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الحالي بايدن بأنه “عدو للدولة”، وذلك ردًا على خطاب وصف فيه بايدن الجمهوريين المتأثرين بترامب بأنهم “تهديد” للديمقراطية في الولاياتل المتحدة.

وقال ترامب: “هذا الأسبوع، جاء جو بايدن إلى فيلادلفيا، بنسلفانيا، لإلقاء أكثر الخطابات شراسة وبغضًا وانقسامًا من أي وقت مضى من قبل رئيس أمريكي، وتشويه سمعة 75 مليون مواطن، ووصفهم بتهديد للديمقراطية وأعداء للدولة”.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات في أول تجمع له منذ 8 أغسطس عقب تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزله في فلويدا، وحضر هذا التجمع من أجل دعم مرشح الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ محمد أوز ومرشح الحاكم دوغ ماستريانو.

وأضاف ترامب: “بعد شهرين من الآن، سوف يقوم شعب بنسلفانيا بطرد الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين، وسوف تنتخب الولاية دوج ماستريانو حاكمًا جديدًا لها”.

وجعل ترامب أيضًا الرئيس الأمريكي جو بايدن هو محور الحديث أمام الحشد، فيما انتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، اللذان يحققان معه وتعامله مع مئات الوثائق السرية داخل منزله في فلوريدا، والتي تم اعتبار بعضها سريًا للغاية في انتهاكات محتملة لـ قانون التجسس والقوانين الفيدرالية الأخرى.

وقال ترامب: “أصبح مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل وحوشًا شريرة، يسيطر عليها الأوغاد اليساريون المتطرفون والمحامون ووسائل الإعلام، الذين يخبرونهم بما يجب عليهم فعله”.

يأتي ذلك فيما نشرت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية منذ أيام تحذيرا من إمكانية حدوث حرب أهلية في الشارع الأمريكي، وذلك مع اشتعال الوضع، إثر تفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا وتحذيرات أنصاره، ورغبة الرئيس الأمريكي جو بايدن في حماية أجهزة الدولة التي تحقق في الوقائع ضد ترامب.