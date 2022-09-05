عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خبرة ولا خام.. طليقة أحمد الفيشاوي تكشف عن صفة تحبها بالرجل

أحمد الفيشاوي وطليقته
أحمد الفيشاوي وطليقته ندى الكامل

أجابت ندى الكامل - طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - على تساؤلات متابعيها من خلال جلسة أسئلة عبر ستوري حسابها الخاص بتطبيق إنستجرام. 

وردت طليقة أحمد الفيشاوي، على سؤال أحد المتابعين لها فقال: «ايه أغرب معاكسة وأحلاهم؟»، لترد عليه قائلة: «بتعاكس كثير فا بنسى». 

وحول أكثر صفة تحبها في الرجل، أجابت طليقة الفيشاوي، على سؤال من أحد المتابعين قال لها: «تحبي شريك حياتك خام ولا خبرة»، لتجيب قائلة: «خام». 

رد طليقة الفيشاوي 
رد طليقة الفيشاوي

طلاق أحمد الفيشاوي وندى الكامل 

علقت ندى الكامل على انفصالها عن زوجها أحمد الفيشاوى من خلال تعليق  عبر حسابه على موقع التواصالاجتماعى “إنستجرام”.

وقالت طليقة أحمد الفيشاوي: «من امرأة قلبها هلك وانطفأ.. أود أن اعلن عن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوى يوم ٢١ الشهر الجاري.. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتى في أحلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق  كثيرا». 

وأضافت طليقة الفيشاوي الصغير: «الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي وأسرتينا، لقد عشت معك أربع سنوات وأعتقد أني كنت نعم الزوجة ونعم السند، وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح.. ولكني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيسا.. وأتمنى لنفسي أن أكون أيضا سعيدة.. ولكن.. وإحقاقا للحق.. لقد أعطاني ووهبني جميع حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل وأكثر.. سوف أحبك دائما يا صديقي وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة أرسلها الله لي.. ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها». 

وأوضحت طليقة أحمد الفيشاوي: «اللهم فرحة لا حزن بعدها.. اللهم أبدل خوفي طمأنينة.. وكرامة وحرية لا قيد يمنعها.. وعزة نفس لا إنسان ولا موقف يزعزعها.. واعلم أن عزة النفس والكذب نقطة فاصلة في حياتي ينتهي عندها أي صديق أو حبيب.. إنها خطوطي الحمراء يا صديقي». 

 

حقيقة عودة أحمد الفيشاوي لطليقته

وقبل أيام، كشفت ندى الكامل، عن تلقيها باقة من الورود الحمراء، وعليها بطاقة تحمل رسالة اعتذار وتمنٍّ بأن يظلاّ معاً إلى الأبد، حيث كُتب فيها: "أنا آسف يا ندوشة، كل عيد حب وإحنا مع بعض"، كما صدحت في الخلفية أغنية "شو حلو آخر حب".

شائعات عودة أحمد الفيشاوي لطليقته طاردتهما بعد انتشار ذلك الفيديو، واحتفالها بعيد الحب، حيث نشرت صورة جديدة لها في يوم عيد الحب وكتبت عليها تعليق "من غيره ده يتباس".

وخمن بعض متابعيها أن الأمور بينها وبين أحمد الفيشاوي عادت لطبيعتها وتحسنت الأوضاع بينهما، لكنها لم تصدر تصريحا بشكل رسمي يكشف حقيقة الأمر.

من جانبه، حسم الفنان أحمد الفيشاوي الجدل حول عودته لطليقته السابقة ندى الكامل، بعد تداول الأنباء خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى عدم صحة تلك الأنباء مرددا: "الأخبار غير صحيحة ولا جديد".

الفيشاوي احمد الفيشاوي طليقة أحمد الفيشاوي ندى الكامل طلاق أحمد الفيشاوي الفنان أحمد الفيشاوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خان الأمانة.. ممثلة تونسية شهيرة تتوعد مصوِّرًا بعد تسريب صورة عارية لها

بعد أزماتها مع والدتها.. ابنة شريف منير تثير الجدل بفستان قصير

الإدارة في حيرة.. 3 مدربين عالميين رفضوا مفاوضات الأهلي.. ما السبب؟

فرج عامر: الألماني مارك روزه المدرب الجديد للنادي الأهلي

كاش مايوه شفاف.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

مفاجأة الذهب.. تراجع المعدن الأصفر اليوم وهذا سعر عيار 21 الآن

ميدو يعلن عن صفقات جديدة في الزمالك

مش قصتنا .. ضربة موجعة لـ كهربا من النادي الأهلي بسبب الزمالك

موضوعات متعلقة

متربية وخلوقة ومحترمة.. طليقة أحمد الفيشاوي تكشف صفاتها الشخصية

الاحترام.. طليقة أحمد الفيشاوي تكشف مواصفات فتى أحلامها

رد فعل صادم.. معجب يعرض الزواج على طليقة أحمد الفيشاوي

رد مثير.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلق على ياسمين صبري

الطيخا.. طليقة أحمد الفيشاوي تسخر من حمو بيكا بسبب عمر كمال

مناصرة لحريات المرأة.. معلومات عن فاطمة بن سعيدان بعد تسريب صورتها عارية

مش ناقصة تسخين.. طليقة أحمد الفيشاوي: الست ملزمة ترضع وتدلع جوزها

اشتعال الأزمة.. طرد زوج دنيا بطمة من حفلها بالمغرب بعد انفصالهما

ترشيحاتنا

العراق: انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع وسط بغداد دون إصابات

نشرة خدمات صدى البلد.. أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد وحالة الطقس

حدث ليلا.. تسريب صورة عارية لفنانة شهيرة.. ضربة موجعة لكهربا من الأهلي.. طليقة الفيشاوي تثير الجدل من جديد

الدولار يصل لمستويات مخيفة لأول مرة منذ 20 عاما|وهذا سعره مقابل الجنيه

طلبك مرفوض.. هاري وزوجته ميجان يحرجان الأمير تشارلز

إحدهما بلغ عقدها 50 ألف دولار.. أسعار صادمة لإطلالات نجمات الفن خلال الأسبوع| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إحدهما بلغ عقدها 50 ألف دولار.. أسعار صادمة لإطلالات نجمات الفن خلال الأسبوع| شاهد

أسهل طريقة لـ تنعيم الشعر بـ 2 جنيه فقط

متربية وخلوقة ومحترمة.. طليقة أحمد الفيشاوي تكشف صفاتها الشخصية

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن إطلالات جريئة لـ ابنة غادة عبد الرازق| شاهد

فيديو

الأزهر ينتفض ضد تريند «الست مش ملزمة» ويرد بقوة على أزمة إرضاع الصغير| فيديوجراف

رسميا.. اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تعلن عبدالحليم علام نقيبا للمحامين

تغازل الهضبة .. دينا الشربيني تغني برج الحوت لـ عمرو دياب

حامل في الشهر التاسع ترفع أثقالا.. شيرين وجدي ترد على المنتقدين “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

اﻟﻤﺰﻳﺪ