طقس اليوم| تحذيرات للمصيفين على الشواطئ وأمطار متوقعة بهذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من طقس اليوم، الاثنين، سوف يشهد مسطح البحر المتوسط، نشاط للرياح الشمالية علي مسطح تستمر لمدة 72 ساعة القادمة، وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج هناك على شواطئ المدن الساحلية واضطرابها على مسطح البحر.

طقس اليوم في مصر

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة طقس اليوم، يكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

طقس اليوم في مصر

ويكون طقس اليوم، ليلا معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد طقس اليوم، نشاط رياح على سواحل البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من متران إلى متران ونصف.

ويكون طقس اليوم، غائم جزئيا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، يصاحب ذلك نشاط رياح أحيانا.

ويكون طقس اليوم، مشمس على مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبه فرص أمطار خفيفة بنسبة 20%، بينما يبقى الطقس مشمس على محافظات جنوب وشمال الصعيد يصاحبه نشاط رياح أحيانا.

ويشهد طقس اليوم، نشاط شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة

وعن حالة البحرين، يكون البحر المتوسط والأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيهما يصل إلى متران ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وتنصح هيئة الأرصاد بتوخي الحذر وتجنب الأنشطة البحرية على شواطئ سواحل البلاد خلال فترات ارتفاع الموج.

حالة طقس اليوم في مصر

درجات الحرارة اليوم

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس اليوم، بمختلف المحافظات، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 24 درجة.

السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 29 درجة

شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 23 درجة

جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 29 درجة.

أما نسبة الرطوبة خلال طقس اليوم، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تصل إلى 86% ليلا و45% نهارا.

السواحل الشمالية تصل إلى 92% ليلا و65% نهارا.

جنوب سيناء تصل إلى 65% ليلا و35% نهارا

شمال الصعيد 60% و25% نهارا.

جنوب الصعيد 35% ليلا و15% نهارا.