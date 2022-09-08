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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم الأخير لتنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. سجل عبر هذا الرابط

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استقبال المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات  في اليوم الاخير لها عبر موقع التنسيق لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، إضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، وذلك بحد أدنى 205 درجة لجميع الشُعب، وذلك بعد ان تم مد تامرحلة ليوم اخر حتى الخميس 8 سبتمبر.

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اليوم الأخير لتنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. سجل عبر هذا الرابط

• تقرر فتح تسجيل الرغبات لباقي الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني بشبكة الإنترنت وذلك فور إعلان نتائج التحويلات                

وفقاً لما يلي: 


الشعبة الحد الأدنى العدد 
الشعب العلمية 205 درجة بنسبة 50% 37630 
الشعبة الأدبية 29124 
الإجمالي 66754 
• علما بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات(الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2022، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة. 
• وفي حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الالكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 15999.

تنسيق الجامعات تنسيق المرحلة الثالثة البحث العلمي التعليم العالي Jobs Education

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