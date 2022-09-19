هل هو فاسد.. سر ظهور اللون الأحمر بلحوم الدجاج بمحلات الوجبات السريعة

يحتار الكثيرون في السبب الرئيسي لظهور لون لحم الدجاج وكأنه يحتوي على دماء في أغلب محلات الوجبات السريعة وبالتالي شعور البعض بعدم الرغبة في تناولها.

وتوضح رئيس لجنة سلامة الغذاء الدكتورة شيرين علي زكي بالنقابة العامة للأطباء البيطريين خلال منشور بها عبر صفحتها لجروب "جت في اللقمة" على "فيسبوك", أن الدجاج صغير السن الذي يتراوح عمره ما بين 6 و8 أسابيع قد يكون لديه عظام مجوفة وأرق من الدجاج الأكبر سنا، لذلك يكون النخاع العظمي لديه غير كامل وبالتالي محتواه من الدماء أعلى.

وتابعت: عند الطهي ، قد يتسرب النخاع الأرجواني اللون للدجاج والذي يحتوي على بروتين الميوجلوبين، وهو البروتين الذي يعد المسئول الأول عن تخزين الأكسجين إلى اللحم، وقد يتسبب في ظهور احمرار اللحم وظهوره كأنه غير مطهو أيا كانت درجة الحرارة التي يتم الطهو عليها.

وأضافت أنه في تلك الحالة قد يظهر لون لحم الدجاج الملاصق للعظام وكأنه فاسد فقد يظهر غامق اللون ومائل إلى اللون البني ، وهي تعد ظاهرة طبيعية في الدجاج صغير السن لا خوف منها إلا في حالة واحدة يعد لحم الدجاج فاسدا وينبغي عدم تناوله ،إذا كان اللحم ذا رائحة كريهة وأنسجته غير متماسكة تماما.