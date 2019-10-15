العلامات الحمرا والبقع الخضرا فى الفراخ .. اكتشف أسباب ظهور هذه العلامات بالدواجن .. وكيف نتصرف عند اكتشاف هذه العلامات بالطيور والدجاج





يعد الدجاج من أكثر أنواع اللحوم المنتشرة داخل البيوت المصرية، حيث انه خفيف على المعدة وسعره في المتناول، وسريع التحضير وله فوائد كثيرة، ولكن فى بعض الأحيان تظهر علامات غريبة على الدجاج تفاجأ بها المرأة بعد تجهيز الدجاج لطهيه ولا تعرف مدى تأثيرها على الصحة.





نعرض فى هذا التقرير أبرز العلامات الغريبة التى تظهر على الدجاج ، وتأثيرها على صحة الانسان ، ومتى يمكن تناولها بأمان.





فى بعض الأحيان عندما نشترى الفراخ ونضعها فى الفريزر، نفاجأ بظهور لون أخضر على الفراخ .. فما تأثيره على صحتنا؟ وهل يمكننا تناول هذا النوع من الفراخ بأمان ومتى علينا الامتناع عن تناوله نهائيا؟





قالت الدكتورة سماح نوح، رئيس قطاع الإرشاد البيطرى، إن اللون الأخضر فى الفراخ يظهر عادة فى الطيور ذات الأوزان الكبيرة " ٣ أو٤ " كيلو على الأقل، ويتمركز عادة اللون الأخضر فى منطقة الصدر، ويرجع هذا لإصابة الفراخ بمرض green muscle أو مرض العضلات الخضراء باللغة العربية.





وأوضحت "سماح" أن سبب إصابة الدجاج بهذا المرض هو سوء تهوية المكان الخاص بالتربية، وكبر حجم ووزن الدجاجة فلا تستطيع الوقوف فتضطر للرقود كثيرا، مما يقلل من كمية الأكسجين الواصلة، بل قد لا تصل نهائيا فى بعض الأحيان لهذا الجزء من جسم الفرخة.





وشددت "سماح" على عدم تناول الجزء الأخضر من الدجاجة فى حين أنه يمكن طهي باقي أجزائها وتناولها بأمان بعد طهيه جيدا.





ونصحت بعدم شراء دجاجة وزنها أكثر من 2 ونصف كيلو إلا إذا كانت من مكان موثوق به فحينها يمكن شراء الدجاج ذو الأوزان الكبيرة " 3 و4" كيلو دون خوف، لأن المزارع الموثوقة التى تتبع الأنظمة الصحية والبروتوكلات البيطرية المتفق عليها فى تربية الدواجن وراعيتها بشكل سليم تعرف جيدا سبل حماية الدجاج من الأمراض الشائعة، على عكس الباعة الجائلين.





أشار"سماح" إلى إن من الظواهر المنتشرة بشكل واسع فى مختلف أنواع الدواجن والطيور هى وجود شريط أحمر أو أنزفة دموية داخل جسم الطائر، وللأسف كثير من السيدات لايعرفن حقيقتها وتأثيرها على الجسم.





- الإصابة بمرض النيوكاسل والإنفلونزا يسببان أنزفة دموية علي جدار الجهاز الهضمي خاصة المعدة الغدية ومكان اتصالها بالمعدة .

- مرض الجامبرو الذى يسبب أنزفة دموية على عضلات الصدر والفخذ وأيضا المعدة الغدية ومكان اتصالها بالمعدة .

- أنيميا الطيور وتسبب أنزفة دموية تحت سطح الجلد خاصة الأجنحة وعضلات الفخذ .

- فيروس الريو الذى يسبب بقع نزفية على المفاصل ويسمي "Viral Arthritis".

- حالات الإي كولاي الشديدة تجد الأعورين ممتلأن بالدم خاصة في العمر الصغير .

- أمراض طفيلية داخلية مثل الكوكسيديا وتجد بها أنزفة دموية شديدة داخل الأمعاء وتسبب أيضا إسهالات دموية .

- السموم الفطرية وهي تسبب أنزفة دموية تحت سطح الجلد وداخل أحشاء الطائر لأنها تضعف الشعيرات الدموية وتسبب تهتكها .

- حالات نقص العناصر الغذائية مثل نقص فيتامين ب المركب وفيتامين ك وتظهر أعراض دموية علي جميع عضلات الجسم والأجهزة الداخلية للطائر.

- حدوث حالات التسمم مثل التسمم بمركبات السلفا والتسمم بكلوريد الصوديوم "ملح الطعام".



