الكيلو بـ 800 جنيه.. حكاية أغلى فاكهة في مصر وأهم فوائدها الخرافية

أثار ظهور فاكهة الثعبان في بعض الأسواق حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا والتوقف قليلا لسماع سعرها والذي وصل سعر الكيلو لفاكهة الثعبان إلى 800 جنيه فهل هي شبيهة بالثعبان حقا ؟ وما هي أهم فوائدها الخرافية

فاكهة الثعبان

تعد فاكهة الثعبان فاكهة حلوة المذاق، غنية بالعديد من الفوائد الصحية ذات قشور حمراء وبنية اللون، وتشبه إلى حد كبير قشرتها جلد الأفعى والثعبان، إضافة إلى أن لها أشواك حادة وكثيفة، وذات رائحة زكية فهي مزيج من رائحة زهرة الياسمين والموز والأناناس.

تحمل فاكهة الثعبان العديد من العناصر الغذائية الصحية مثل البروتينات، ألياف، فيتامينات، كالسيوم، وتعد سعراتها الحرارية قليلة، فكل 100 جرام منها يقابله 82 سعرة.

فاكهة الثعبان

الكيلو ب800 جنيه..سعر فاكهة الثعبان

يتم زراعة فاكهة الثعبان في ماليزيا وبعض دول شرق آسيا،ويتم زرع بذورها في مصر داخل بعض المزارع في محافظة الشرقية كشتلات لبيعها لمريدي الأنواع الغريبة من الفواكه وتزرع البذور في أكياس، إلى أن تنمو وتصبح شتلة بعد مرور عام لتكون جاهزة لزراعتها في الأرض وتباع في المحلات في مصر، يصل سعر الكيلو إلى 800 جنيه.

فاكهة الثعبان عمر

فوائد فاكهة الثعبان



ددوبحسب ما أورد موقع "healthline"، فإن فاكهة الثعبان غنية بمضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة العين .

على الجانب الآخر تقضي فاكهة الثعبان على الإسهال وعسر الهضم فهي غنية بالألياف والفيتامينات تساعد في تهدئة آلام المعدة

ويساعد غناها بالبوتاسيوم في الحفاظ على صحة القلب ونظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة يمكنها التحكمفي تجديد خلايا البنكرياس التي تتحكم في مرض السكري، كما أنه تحتوي على بتيروستيلبين وهو عامل لخفض نسبة الجلوكوز في الدم يساعد في السيطرة على مرض السكري.