مصطفى بكري : مهما تحدث الحاقدون سيبقى عبد الناصر في بيوتنا |فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الزعيم جمال عبد الناصر زعيم وطني عروبي ومنتمٍ للناس والشارع ، وصاحب رؤية استراتيجية في كل القضايا، وهو غاب بروحه وجسده لكنه باقٍ بقيمة وانجازاته ومواقفه القومية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أنه ذهبنا منذ أيام إلى ضريح جمال عبد الناصر، وكانت لحظة نشعر بها بالمكاشفة مع الذات والضمير، وكأننا نعود إلى الخلف وإدراك ما قدمه الزعيم عبد الناصر لمصر.

وتابع مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، أن عبد الناصر سيبقى في ذاكرة الشعب المصري إلى الأبد لنه كتب اسمه بحروف من نور بنضاله وصدقه وشفافيته.

سيبقى عبد الناصر في بيوتنا

وأشار مصطفى بكري إلى أنه مهما تحدث الحاقدون سيبقى عبد الناصر في بيوتنا.