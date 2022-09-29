عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ نقد وأدب سياسي: عبد الناصر أسس قيم الإنسان في الأمة العربية كلها..فيديو

الزعيم جمال عبد الناصر
الزعيم جمال عبد الناصر

أكد الدكتور علي إسماعيل درويش، أستاذ النقد والأدب السياسي بجامعة مصر للعلوم، أن الزعيم جمال عبد الناصر أسس قيم الإنسان في الأمة العربية كلها. 

في ذكرى وفاته .. توافد المواطنين على ضريح جمال عبد الناصر |شاهد

فريدة الشوباشي: فخورة بالزعيم الراحل عبد الناصر كرمز إنساني عالمي أثر في الجميع..فيديو

وقال درويش، خلال لقائه ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الزعيم جمال عبد الناصر رفض ملايين الدولارات الأمريكية مقابل عدم التبعية.

وتابع  أستاذ النقد والأدب السياسي بجامعة مصر للعلوم، أن العلاقات المصرية مع الاتحاد السوفيتي بدأت من مؤتمر باندونج. 

وأشار علي إسماعيل درويش إلى أن  عبد الناصر سعى لحل الأزمة مع محمد نجيب، خاصة أن نجيب طلب من مجلس قيادة الثورة طلبات تعجيزية.

 

عودة الحياة الحزبية

واستكمل  أستاذ النقد والأدب السياسي بجامعة مصر للعلوم تصريحاته قائلا “الزعيم جمال عبد الناصر كان مهتما بمتابعة جلسات البرلمان بدقة، وكان يخطط لعودة الحياة الحزبية بعد إزالة آثار العدوان” . 

جمال عبد الناصر مصطفى بكري الامة العربية جلسات البرلمان المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفضت شرع الله.. القصة الكاملة لوفاة صيدلي حلوان وأسباب حبس الزوجة وعائلتها

وقعوا رسميا .. بالأسماء شوبير يعلن عن صفقتين جديدتين لـ الأهلي

الزوجة الثانية السبب| زوج شقيقة صيدلي حلوان المقتول يكشف مفاجأة من العيار الثقيل|فيديو

مقابل 1.7 مليون دولار.. تفاصيل ضم الأهلي للاعب برازيلي جديد

مصرع وإصابة 5 مهندسين.. التحريات تكشف سبب حادث انقلاب سيارة محور الضبعة

مصير البابل شيت والتحسين.. حجازي يعلن مفاجآت بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

الدولار يصعد بجنون واليورو يتراجع.. أسعار العملات العالمية اليوم

الفراخ هتموت من الجوع.. أزمة جديدة تضرب الثروة الداجنة بمصر| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

في ذكري رحيله..مصطفى بكرى يعرض فيلما وثائقيا بعنوان "عبد الناصر..أيام خالية”

بوادر انقسام.. دولة أوروبية تهدد بمنع فرض عقوبات جديدة علي روسيا

السيطرة على حريق نشب بمصنع فوم بالعاشر من رمضان

زحام شديد وبكاء.. أهالي المنوفية يشيعون جثمان صيدلي حلوان

مهرجان القاهرة السينمائي.. أمير رمسيس يكشف تفاصيل ورشة بيلا تار

ردت بعنف على منتقديها.. ياسمين عز قبل وبعد الشهرة | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ردت بعنف على منتقديها.. ياسمين عز قبل وبعد الشهرة | شاهد

أول رد من ياسمين عز على صورها قبل الشهرة | ما قالته غير متوقع

قبل أن يتحول لورم خبيث.. كيف تكتشف سرطان القولون

منع الميكروباص على الدائري.. شاهد آخر التجهيزات للاتوبيس الترددي

فيديو

موعد انتهاء الموجة الحارة… تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي وجود نقص في الأرز والسكر| تفاصيل

شبيهة إلهام شاهين ليست الأولى.. شبيهات النجمات يثرن جدلا على السوشيال ميديا "فيديوجراف"

مش أي حد هيشتغل مدرس ومصير البابل شيت .. ومفاجأة بمنهج رابعة إبتدائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

اﻟﻤﺰﻳﺪ