أستاذ نقد وأدب سياسي: عبد الناصر أسس قيم الإنسان في الأمة العربية كلها..فيديو

أكد الدكتور علي إسماعيل درويش، أستاذ النقد والأدب السياسي بجامعة مصر للعلوم، أن الزعيم جمال عبد الناصر أسس قيم الإنسان في الأمة العربية كلها.

وقال درويش، خلال لقائه ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الزعيم جمال عبد الناصر رفض ملايين الدولارات الأمريكية مقابل عدم التبعية.

وتابع أستاذ النقد والأدب السياسي بجامعة مصر للعلوم، أن العلاقات المصرية مع الاتحاد السوفيتي بدأت من مؤتمر باندونج.

وأشار علي إسماعيل درويش إلى أن عبد الناصر سعى لحل الأزمة مع محمد نجيب، خاصة أن نجيب طلب من مجلس قيادة الثورة طلبات تعجيزية.

عودة الحياة الحزبية

واستكمل أستاذ النقد والأدب السياسي بجامعة مصر للعلوم تصريحاته قائلا “الزعيم جمال عبد الناصر كان مهتما بمتابعة جلسات البرلمان بدقة، وكان يخطط لعودة الحياة الحزبية بعد إزالة آثار العدوان” .