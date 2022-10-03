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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 7 رحلات طيران دولية أغلبها أوروبية

حسام عوض الله رئيس
حسام عوض الله رئيس لجنة طاقة النواب

يصل إلى مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأثنين، 7 رحلات طيران دولية، تقل على متنها قرابة 1000 راكب من جنسيات مختلفة، وذلك ضمن 108 رحلات طيران من المقرر أن يستقبلها المطار، بداية من  السبت الماضي حتى نهاية الأسبوع.

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وتبين أن جداول وصول اليوم هي، رحلة من هولندا ورحلة داخلية، ورحلة من إيطاليا، و4 رحلات من التشيك، حيث تقدم الجهات المختصة إجراءات الوصول للسياح من كل دول العالم ونقلهم إلى الفنادق .

وكشفت جداول الوصول الأسبوعية أن هناك زيادة 7 رحلات دولية عن الأسبوع الماضى فى الرحلات الألمانية بعدد 3 رحلات وزيادة رحلة إيطالى ورحلة هولندى رحلة وفرنسى وسويسرى.

وتصدرت السياحة التشيكية فى المقدمة وتاليها الألمانية ثم البولندى، وتصل الرحلات من بلجيكا بواقع 3 رحلات، و3 رحلات داخلية، و5 رحلات هولندية، و18 رحلة ايطالية و20 من ألمانيا، 31 رحلة تشيكى و18 رحلة بولندى، و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج، وسلوفاكيا والنمسا والمجر ورحلتين من فرنسا.

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